Мантуров заявил, что указ о временном управлении пока не применялся

Он также отметил, что власти уже помогают предприятиям защищать объекты

Фото: Роман Хасаев

Российские компании пока не передавались во временное управление для защиты объектов инфраструктуры. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

— Пока никто еще управление не забирал… Я очень надеюсь, что хватит у всех сознательности и понимания того, что нужно делать, — сказал Мантуров.

Он также отметил, что власти уже помогают предприятиям защищать объекты: для этого разработаны комплексные региональные планы с требованиями и условиями для каждого региона в отдельности.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о временном управлении объектами критической инфраструктуры при нарушении владельцами мер безопасности.

Алсу Сабирзанова