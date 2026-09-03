Мантуров заявил, что указ о временном управлении пока не применялся
Он также отметил, что власти уже помогают предприятиям защищать объекты
Российские компании пока не передавались во временное управление для защиты объектов инфраструктуры. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.
— Пока никто еще управление не забирал… Я очень надеюсь, что хватит у всех сознательности и понимания того, что нужно делать, — сказал Мантуров.
Он также отметил, что власти уже помогают предприятиям защищать объекты: для этого разработаны комплексные региональные планы с требованиями и условиями для каждого региона в отдельности.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о временном управлении объектами критической инфраструктуры при нарушении владельцами мер безопасности.
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