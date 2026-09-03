Россия и Китай изучают возможность сопряжения систем маркировки товаров
Также рассматривается сотрудничество в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта
Россия и Китай рассматривают сопряжение национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров как перспективное направление двустороннего сотрудничества, заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на заседании межправительственной комиссии по инвестициям в рамках Восточного экономического форума, передает «Прайм».
По его словам, в Пекине стороны также обсудили сотрудничество в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта.
Как напомнили в пресс-службе ЦРПТ, практическая проработка инициативы началась еще в июне — на встрече в Пекине российскую делегацию возглавляла замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Стороны обсуждали техническое сопряжение систем маркировки. Приезжева тогда отмечала, что это может стать новым инструментом развития торговли между странами, повысив прозрачность товарооборота и надежность поставок.
Ранее сообщалось, что в России работают 15 500 китайских компаний.
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