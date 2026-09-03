Россия и Китай изучают возможность сопряжения систем маркировки товаров

Также рассматривается сотрудничество в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Китай рассматривают сопряжение национальных систем маркировки и прослеживаемости товаров как перспективное направление двустороннего сотрудничества, заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на заседании межправительственной комиссии по инвестициям в рамках Восточного экономического форума, передает «Прайм».

По его словам, в Пекине стороны также обсудили сотрудничество в сфере тонкой химической промышленности, трансграничной инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Как напомнили в пресс-службе ЦРПТ, практическая проработка инициативы началась еще в июне — на встрече в Пекине российскую делегацию возглавляла замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Стороны обсуждали техническое сопряжение систем маркировки. Приезжева тогда отмечала, что это может стать новым инструментом развития торговли между странами, повысив прозрачность товарооборота и надежность поставок.

Ранее сообщалось, что в России работают 15 500 китайских компаний.

Алсу Сабирзанова