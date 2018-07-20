Экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова признала свою вину

Бывший председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова признает свою вину, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского суда.

Ей инкриминируют два эпизода по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), четыре эпизода по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и один эпизод по статье 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов»).

По данным источников «Реального времени», Даутова признала вину лишь частично.

Напомним, что сегодня Приволжский суд удовлетворил ходатайство Следкома об избрании меры пресечения Даутовой в виде домашнего ареста до 6 октября.