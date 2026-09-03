В центре Казани в связи с международными встречами перекроют движение

Первое ограничение вступит в силу с 20:00 10 сентября

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре в центре Казани могут временно закрыть дороги и парковки. Первые ограничения планируются с 10 сентября. Перекрытия будут действовать во время нескольких международных и всероссийских мероприятий, как указано в постановлении исполкома города.

Первое ограничение вступит в силу с 20:00 10 сентября до 23:59 11 сентября в связи с заседанием совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ.

Затем, с 22:00 13 сентября до конца 18 сентября, возможны ограничения движения и парковки по объездной дороге вокруг «Ак Барс Арены». Это связано с подготовкой к встречам генпрокуроров стран ШОС и СНГ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С 20:00 29 сентября до 23:59 1 октября в центре города вновь может быть закрыт проезд в связи с 36-м заседанием координационного совета генпрокуроров СНГ и 24-й встречей генпрокуроров стран ШОС.

С вечера 4 октября до конца 10 октября ограничения могут быть введены на улице Хади Такташа — от Спартаковской до Марселя Салимжанова в связи со всероссийским совещанием руководителей органов ЗАГС.

Кроме того, вечером 27 октября могут быть закрыты улицы Пушкина, Театральная и часть Карла Маркса до конца следующего дня в связи с заседанием Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств. Все ограничения будут вводиться по мере необходимости.

Ранее сообщалось, что в казанском метро запретили гадание и передвижение на самокатах.

Никита Егоров