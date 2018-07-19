«Душ холодной водой до посинения». Силовики завели дело на организаторов детского «концлагеря» в Казани

Родители отбившихся от рук школьников рассказали, как в «Символе жизни» издевались над их детьми

Уголовное дело об издевательствах над «трудными» подростками возбудили в Следкоме в отношении сотрудников казанского коммерческого детского реабилитационного центра «Символ жизни». Родители детей дали эксклюзивные интервью «Реальному времени», а сотрудники центра и специалисты прокомментировали чудовищную ситуацию…

Частная школа страшного режима



Мать 14-летнего москвича Наталья Фадеева рассказала корреспонденту «Реального времени», что поместила сына в центр «Символ жизни» с его согласия, полагая, что это «частная школа с правильным режимом и питанием, без телефонов, компьютеров и телевизоров, в которой Даниилу помогут закончить школьный курс и подготовиться к ОГЭ после девятого класса».

— Я выбирала это учреждение тщательно: рассмотрела в интернете несколько вариантов, почитала отзывы, несколько раз созванивалась с представителями «Символа жизни», задала множество вопросов, — объяснила Фадеева. — Сын поехал туда совершенно добровольно: он понимал, что, оставаясь дома, будет продолжать прогуливать уроки, я не справляюсь с ним, а ему надо учиться, сдавать экзамены, как-то моделировать будущее… Когда мы с ним 25 августа прошлого года приехали в Казань, мы оба верили, что опытные специалисты нам здесь помогут, и лишь спустя несколько месяцев выяснилось, что представители центра рассказали мне далеко не все… Оказалось, что условия жизни в нем были совсем не такие хорошие, как нам показывали и рассказывали. Детей там элементарно недокармливали — давали кашу, макароны и почти не давали мяса, только курицу в минимальных количествах. Подростки ходили вечно голодными! Их без ведома и согласия родителей отвозили в «мотивационный центр» для наркоманов. Над ними издевались — заставляли делать бессмысленные упражнения, наказывали, обливая холодной водой, заставляя приседать до утра, не давали спать. И запугивали, чтобы они не вздумали рассказать об этом родителям. После месяца пребывания в «Символе жизни» им разрешали звонки родителям раз в неделю в присутствии воспитателя, при котором нельзя сказать ничего лишнего — иначе накажут. Детям внушали, что родители их предали, отдали сюда, потому что они родителям не нужны. Когда я забирала сына, это был подросток со стеклянным взглядом и разговаривал он со мной исключительно матом. Он считал, что я только этого и заслуживаю после всего случившегося. Оттаивать начал только с помощью профессионального психолога…

«Позже Елизавета Александровна [Платонова, фигурирует на сайте ООО «Символ жизни» как «руководитель»] соврала моей маме, что я поцарапал себе руки якобы из-за неразделенной любви». Фото simvol-zhizni.ru



В своих показаниях, которые мать Даниила предоставила редакции, подросток пишет, что уже в первый же месяц задумал побег и стал собирать и прятать в плюшевом медведе «открывашки» — предметы, которыми можно было бы открыть крепко запертое окно, а когда предпринятая ночью попытка открыть его не удалась, «от безысходности порезал себе лезвием руки». Даниила, по его словам, воспитатели обнаружили лишь утром, «но скорую помощь так и не вызвали, а лишь сфотографировали порезы и перевязали их… Позже Елизавета Александровна [Платонова, фигурирует на сайте ООО «Символ жизни» как «руководитель»] соврала моей маме, что я поцарапал себе руки якобы из-за неразделенной любви».

Даниил в своих показаниях рассказывает, что его отвезли в «мотивационный центр» для наркозависимых и алкоголиков, расположенный в поселке Константиновка, там заставляли в группе рассказывать о себе, начиная со слов: «Здравствуйте, меня зовут Даниил, я героинозависимый», — и он делал это, хотя наркотики никогда не употреблял — боялся наказания за отказ. Что обливали холодной водой до посинения в прямом смысле слова, загоняли с толпой мужчин в раскаленную баню и заставляли хором петь песни, а одну из девочек заставили голой приседать в присутствии мужчин… Через девять дней пребывания в «мотивационном центре» Даниила, по его словам, отправили обратно в центр «Символ жизни», предварительно заставив подписать «бумагу, в соответствии с которой мне никакого вреда и ущерба нанесено не было».

За «войну», объявленную сотрудникам центра, как утверждает Даниил, его сажали на стул и заставляли часами сидеть молча, не двигаясь, причем в туалет отпускали не чаще трех раз за день, а при встрече с матерью, которая состоялась 1 декабря, запретили ей что-либо рассказывать, предупредив, что она и так знает обо всем, что с ним происходит, а расспрашивать будет «для проверки».

Еще Даниил в своих показаниях упоминает о побеге, который 30 декабря совершил из «Символа жизни» некий «мальчик Лева», о проверке, проведенной в центре прокуратурой по анонимной жалобе на то, что воспитанники центра ходили по улице связанными друг с другом веревкой (тренинг, в рамках которого в течение 3—14 дней воспитанники должны были все делать вместе — пить, есть, спать и даже ходить в туалет), и о попытке самоубийства воспитанника Артема, который осколком зеркала в туалете нанес себе несколько ударов в живот (Артем выжил, воспитанникам запретили кому-либо об этом рассказывать).

Вологжанка Ольга Титова рассказала «Реальному времени», что привезла в казанский «Символ жизни» дочку «не потому, что хотела ее отослать подальше, а потому что ближе не нашла места, где будет обеспечен полный пансион, здоровый режим, обучение и помощь квалифицированных психологов и медиков». Фото evening-kazan.ru



Секретное слово

Вологжанка Ольга Титова рассказала «Реальному времени», что привезла в казанский «Символ жизни» дочку «не потому, что хотела ее отослать подальше, а потому что ближе не нашла места, где будет обеспечен полный пансион, здоровый режим, обучение и помощь квалифицированных психологов и медиков». Ей все это, говорит она, обещали и даже расписали в договоре.

— Мой ребенок стал жертвой отношений с мальчиком, ей просто необходимо было уехать, она отказывалась ходить в школу — боялась встречаться с ним, ушла в параллельный мир — в игровую интернет-зависимость, — вспоминает Ольга Титова. — Везде есть реабилитация для взрослых женщин после таких потрясений, как у нее, а для детей ничего нет ни у нас в Вологде, ни поблизости. Я стала искать и нашла центр в Казани через интернет. С октября прошлого года созванивалась с ними, проверяла о них информацию. Туда по моей просьбе сходили местные казанские психологи, мои знакомые, но они перед визитами туда звонили, и им устраивали показуху… Они мне сообщили, что там хорошо, — и я решилась… 12 февраля мы туда приехали. Она была согласна: понимала, что иначе не сдаст экзамены в школе.

Титова рассказала: ей объяснили, что по правилам центра ребенок в первый месяц пребывания попадает в изоляцию, его так мотивируют, чтобы он принял ситуацию:

— Говорили, что контакт нежелателен, так как ребенок в этот период испытывает агрессию к родителям, и с ним активно работает психолог, чтобы он понял правильность поступка родителей, необходимость пребывания в центре. Чтобы ребенок понял: он здесь не потому что его не любят, а потому что у родителей не было другого выхода, другого способа помочь ему окончить школу. Но фото дочки мне присылали — как потом выяснилось, постановочные, детям во время съемки велят изображать радость. И по первым же Таниным звонкам я почувствовала, что происходит что-то не то. С родителями вел группу психолог, который не общался с моим ребенком, Танин же психолог сказал, что девочка к занятиям с ним пока не готова. Первая встреча у нас с дочкой состоялась не через три месяца, как обещали, а позднее. У них практика такая: ребенок ждет три месяца назначенного дня, а родителям сообщают, что он не готов, переносят встречу на более позднее время. При этом ребенку говорят, что это родители не захотели приехать, дают понять, что он им не нужен. К моменту встречи психолог, который вел родительскую группу, успел дать мне понять намеками, что не все благополучно. А тут Таня позвонила, и у нее случился срыв — кричит: «Скажи, по какой причине я тут оказалась?..» Я стала звонить консультантам — они все время менялись. Те, что уже не работали, отказывались говорить, почему они ушли оттуда. Но один сказал мне, что руководитель центра Елизавета Платонова была судима за распространение наркотиков, а консультанты — это бывшие наркоманы, алкоголики, уголовники. Я поняла, что Таню надо забирать немедленно. Я приехала в мае, но Таня отказалась уезжать — испугалась, что это с моей стороны провокация. Детям же говорили, что в центре все делается с согласия и одобрения родителей… Я приехала на два дня, встречалась с ней под наблюдением консультантов, но, когда обнимала ее, на ухо шепнула кодовое слово — мол, скажи его мне по телефону, и я приеду и заберу тебя немедленно. И спустя неделю она его произнесла. Как раз в тот день Наталья Фадеева сделала рассылку в родительской группе о том, что происходит. Поскольку часть информации уже подтвердилась, я приехала и 9 июня, как только Таню забрала, пошла и подала заявление в Следком. Начата доследственная проверка, и в понедельник мы у себя в Вологде подадим в Следком показания Тани, она их уже написала. Все нотариально заверено, их перешлют в Казань и приобщат к материалам проверки…

Ее дочка умудрилась, несмотря на устроенный сотрудниками центра обыск, вынести записки других детей родителям



По словам Ольги Титовой, ее дочка умудрилась, несмотря на устроенный сотрудниками центра обыск, вынести записки других детей родителям (всего на момент ее отъезда в «Символе жизни» находилось 24 подростка). А еще она заранее тайком принесла и спрятала в комнате, где ночевала, часть тетрадок, в которых воспитатели заставляли ее записывать «анализ чувств». Мать уложила их в чемодан и вынесла, не позволив его обыскать сотрудникам центра. Эти тетради она тоже собирается передать следователям:

— Никому эти тетради не позволяли выносить из центра. Даниилу его тетради не отдали.

Со слов дочери и воспитателей, которых она смогла разговорить, Ольга Титова описала детали быта и «воспитания» подростков в реабилитационном центре:

— Таня спала одетой, на ноги наматывала кофту, потому что одеяло ей не дали. Постельное белье стирали раз в несколько месяцев, а могли собрать и потом вернуть детям грязным. Спали девочки в общей комнате — на двухъярусных хлипких кроватях, потом пара верхних кроватей рухнула на спавших внизу девочек и некоторые спали на полу на матрацах, как собачки. Еду два-три раза в неделю готовили повара, в остальные дни — сами дети. На 24 ребенка и четверых-шестерых консультантов на обед варился суп из одной курицы. Которую потом делили на всех. Завтрак — это чаще всего манная каша. На второе в обед — макароны. Вечером — макароны или каша. Порции были маленькие, дети не наедались. У Тани из-за этого случился гормональный сбой — теперь лечимся. У нее астма, но препараты при поступлении в центр отобрали, оставили только один маленький ингалятор, дочка старалась экономно его расходовать. Прописанные ей врачами ингаляции и другие процедуры не делали, хотя мне обещали. Любые жалобы на здоровье объявляли манипуляцией. За это и за другие провинности грозило наказание, например, заставляли весь день носить с собой доску или стул. Таня грызла ногти — на нее надевали резиновые или боксерские перчатки. Воспитывали в детях коллективизм — за провинность одного наказывали другого или всю группу. Заставляли приседать тысячу раз, поднимали ночью на разборки… Заставляли письменно в тетрадках проводить тот самый анализ чувств, и пока не напишешь — спать не будешь. И постоянно внушали детям, что они родителям не нужны, что родители эти издевательства одобряют. Самое страшное наказание — отправляли в «мотивацию». Таня, чтобы ее туда не отправили, приняла правила игры, подыгрывала — стала выдумывать и записывать про себя всякие небылицы. Я притащила оттуда в чемодане шесть 96-страничных тетрадок, исписанных мелким почерком — такой вот «анализ чувств»… Школьные экзамены она каким-то чудом сдала: она была измотана, и учиться им было некогда.

— В этом центре профессионалов нет — люди сделали из этого бизнес, и обещают за деньги решить любые проблемы, — делает вывод Ольга Титова. — Это бизнес на проблемах детей и родителей, но проблемы не решают, детей просто зомбируют на послушание. В договоре было прописано, что с ними занимаются психокоррекцией, с меня за пребывание ребенка в центре брали 50 тысяч рублей в месяц, за обучение в феврале взяли около пяти тысяч, а потом по 25 тысяч в месяц. По нашим сведениям, учредители «Символа жизни» уже зарегистрировали в Казани новый центр, если это так, то бизнес продолжится… За последний месяц, май, я им ничего не заплатила, потому что узнала, что над дочерью издевались. Как можно платить за это?.. А теперь руководство центра меня обвиняет, что я таким образом, подав на них заявление, пытаюсь уйти от обязательств по оплате. Да нет же! Вот вы знаете, Таня мне сказала, что она до этого центра знала только, что наркотики это что-то нехорошее, а побывав там, она знает о них все — какие наркотики бывают, как их находить, как применять, что делать, чтобы мама не догадалась…

Нигматуллин сказал, что подробностей о том, что происходило с детьми Фадеевой и Титовой, не знает, но заверил, что ни жестокого обращения, ни ограничений в еде в «Символе жизни» не практикуют, что там проводится «психокоррекция», а с осени до летних каникул — еще и обучение по школьной программе. Фото instagram.com/simvolzhizni



«Не хотят платить, вот и нажаловались»

Корреспондент «Реального времени» обратилась в ООО «Символ жизни» за комментариями и получила их, но не у учредителей центра Людмилы Литке и Лилии Ходыкиной, первая из которых является его директором согласно данным сервиса rusprofile.ru, а вторая указана в качестве директора на сайте заведения. Поговорить с журналистом в итоге согласился лишь представившийся «менеджером по продажам» Марсель Нигматуллин, ссылка на страничку которого имеется на страничке центра в соцсети.

Нигматуллин сказал, что подробностей о том, что происходило с детьми Фадеевой и Титовой, не знает, но заверил, что ни жестокого обращения, ни ограничений в еде в «Символе жизни» не практикуют, что там проводится «психокоррекция», а с осени до летних каникул — еще и обучение по школьной программе. И что уроки ведут в центре профессионалы — школьные учителя. Он подчеркнул: у центра есть лицензия на образовательную деятельность.

Еще он сообщил, что стоимость пребывания в «Символе жизни» — 55 тысяч рублей в месяц, а курс пребывания в центре и, соответственно, психокоррекции в зависимости от степени «запущенности» ребенка составляет от трех до девяти месяцев. Что же касается женщин, которые добиваются возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников центра, то менеджер объяснил это просто: не хотят платить, вот и подняли скандал.

«Жестоко и бессмысленно»

На сайте ООО «Символ жизни» красуются полученная 3 июля лицензия Минобрнауки РТ № 10028 на право оказывать образовательные услуги по дополнительному образованию детей и взрослых, и разного рода сертификаты, в том числе сертификат соответствия… аудитора на имя Лилии Ходыкиной. А сотрудница центра Елена Сусликова, оказывается, имеет два сертификата республиканского Министерства по делам молодежи и спорту — за участие в семинарах…

Только вот наличие лицензии Минобрнауки говорит не о том, что центр может вести обучение по школьной программе, а лишь о том, что этот центр вправе проводить, например, курсы повышения квалификации. А уставная деятельность ООО «Символ жизни», согласно информации на rusprofile.ru, — это «деятельность по уходу с обеспечением проживания», а также общепит и организация зрелищных мероприятий. Она вообще не лицензируется: чтобы поселить и кормить детей, надо было только получить соответствующие санэпидзаключения.

— Такие центры в основу своей деятельности вроде бы закладывают социальные проблемы, а потом, что называется, заколачивают на этом деньги, — считает специалист отдела дополнительного образования и социальных программ Министерства по делам молодежи Республики Татарстан Рустам Юсупов. — Родители не могут сами с детьми справиться, вот и платят. Они приезжают, им красивый номер показывают, говорят нужные слова, которые они хотят услышать… Но реабилитация и социализация ребенка должна проходить в комплексе, он не должен быть оторван от среды, в которой живет, от родителей. Работать надо одновременно с ним и с родителями, исправлять модель их поведения, потому что причина проблем с ребенком в ней. У нас есть такие центры, например, в Московском районе Казани центр для детей с девиантным поведением…

По мнению Юсупова, путь к реабилитации и социализации подростка лежит через строгость и жесткость. Но не через жестокость:

— Очень хорошо построена схема воспитания ребят в спецшколе Левченко. Там все жестко структурировано, поэтому ребята хорошими вырастают. Но жесткость и жестокость — не одно и то же. Жестокость направлена на ущемление личности, а жесткость ограничивает от негативных проявлений. Жесткость должна быть и в семье: есть понятия, которые не обсуждаются. Демократия в вопросе, ложиться ли ребенку спать в 22.00 или чистить ли ему зубы, ведет к вреду самому ребенку.

— Ребенок может воспитываться только в соответствии с определенными юридическими требованиями, и любые наказания — это выход за границы нормы, — считает завкафедрой медицинской психологии КГМУ, директор Института исследований проблем психического здоровья, эксперт ВОЗ профессор Владимир Менделевич. — Даже родителей за это можно по закону наказать. А родителей, которые передают детей на воспитание в такие частные центры, я могу понять, но принять это я не могу. Чтобы отправить неизвестно кому своего ребенка… Если ребенок стал абсолютно неконтролируемым — он либо болен психически, либо неправильно воспитан. Больного надо лечить, и этим должны заниматься специалисты. А если поведение ребенка — результат неправильного воспитания в семье, получается, что родители не выполняют своих родительских функций и хотят за деньги переложить ответственность за воспитание ребенка на кого-то другого…

Владимир Менделевич задал принципиально важный вопрос: а знали ли родители, какими методами осуществляют воспитание в «Символе жизни»? Услышав, что нет, он, кажется, облегченно вздохнул и указал на бессмысленность помещения трудных подростков в центры, где их воспитывают жестоким обращением:

— Можно ли исправить наказанием? Любое воспитание включает в себя поощрение и наказание. Но жестокими наказаниями — изоляцией, привязыванием ребенка к стулу и тому подобным мы ничего не добьемся!

Документы изъяты, подростки опрошены

Наталья Фадеева и Ольга Титова сообщили «Реальному времени», что подали на «воспитателей» из «Символа жизни» заявления в Следком. В пресс-службе СК по РТ «Реальному времени» подтвердили лишь факт обращения Натальи Фадеевой — по ее заявлению была начата доследственная проверка, а сейчас, по словам старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого, по результатам этой проверки по факту издевательств над подростком в реабилитационном центре возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

— По версии следствия, женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года. Со слов мальчика, во время пребывания в учреждении он подвергался разного рода издевательствам со стороны сотрудников, что и толкнуло его на этот поступок, — сообщил Шептицкий. — В настоящее время в реабилитационном центре проведена выемка предметов и документов, которая показала, что в его деятельности, возможно, имеются нарушения действующего законодательства. Опрошены подросток, его законный представитель, а также руководство и персонал центра. Помимо этого, проведено медицинское освидетельствование всех несовершеннолетних, находившихся в реабилитационном центре…

Расследование уголовного дела продолжается, а на страничке «Символа жизни» в соцсетях появились фото его сотрудников, вмонтированные в карикатурные изображения крыс, карикатуры с надписью «концлагерь» и матерные ругательства в их адрес.