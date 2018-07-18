Мечты сбываются: сколько платят в «Газпроме» и «Роснефти»

Обзор средних зарплат в топ-10 самых дорогих компаний России

«Реальное время» выяснило, как за последние пять лет изменились средние зарплаты в 10 самых дорогих российских компаниях. Оказалось, что в некоторых из них они росли медленнее, чем в целом по экономике, — впрочем, далеко не во всех. В абсолютных цифрах относительно скромные показатели были у Сбербанка и «Татнефти», тогда как зарплата в «Роснефти» почти в 19 раз превышает среднероссийскую.

«Татнефть»: плюс 100% в год

С 2012-го по 2017 год включительно средняя зарплата в России выросла примерно в полтора раза — с 26,6 до 39,14 тыс. рублей. Средние зарплаты в крупных корпорациях были и остаются гораздо выше, часто — на порядок. Тем не менее росли они с сопоставимой скоростью, а в некоторых случаях и медленнее.

Среди 10 самых дорогих российских компаний самый скромный рост был в «Сургутнефтегазе», а наибольший — в «Татнефти». В ПАО «Сургутнефтегаз» средняя зарплата за 5 лет увеличилась лишь на 26,95%, в ПАО «Татнефть» — в 5,2 раза.

Крупнейшая публичная компания России — Сбербанк, по состоянию на 29 декабря 2017-го ее рыночная стоимость достигала 4,86 трлн рублей (без учета привилегированных акций). При этом средняя зарплата в Сбербанке растет не так быстро, как в целом по стране: в 2012—2017 годах она увеличилась на 41,7%.

Еще медленнее зарплаты росли в «Новатэке» — на 33,1%, в «Норникеле» рост составил 48,5%. В то же время в других топовых компаниях средние зарплаты росли с опережающей скоростью. Так, в «Роснефти» с 2012-го по 2017 год они увеличились на 57,9%, в «Лукойле» — на 60,8%, в «Газпром нефти» — на 51,2%. Не отставали также ПАО «Газпром» и сталелитейщики из ПАО «НЛМК» — рост на 58,7 и 81,6% соответственно.

Динамика зарплат в 10 крупнейших публичных компаниях России, 2017 год в % к 2012 году «Татнефть» 424,80% НЛМК 81,55% Сбербанк 41,70% «Сургутнефтегаз» 26,95% «Норникель» 48,53% «Газпром» 58,70% «Лукойл» 60,75% «Газпром нефть» 51,20% «Новатэк» 33,09% «Роснефть» 57,90%

Недосягаемая «Роснефть»

Уровень оплаты труда сильно отличается по отраслям — как правило, перекос в пользу нефтяников и газодобытчиков. Судя по данным Росстата, средняя зарплата в этой отрасли в прошлом году была почти в два раза больше, чем в целом по экономике: она составила 74,5 тыс. рублей.

Это вполне хорошо просматривается и на примере отдельных компаний. Работникам ПАО «Роснефть» в 2017 году заплатили в общей сложности 36,7 млрд рублей. В среднем на каждого из них пришлось 730,9 тыс. рублей в месяц. Это в 18,7 раза больше средней зарплаты по экономике.

В «Лукойле» годовой фонд оплаты труда превысил 12,4 млрд рублей. Таким образом, в пересчете на каждого из 2,15 тыс. работников компании пришлось по 480,8 тыс. рублей в месяц.

На фоне «Роснефти» и «Лукойла» средние зарплаты в ПАО «Газпром» выглядят не так эффектно — по итогам 2017 года они составили 152,1 тыс. рублей. Что, однако, почти в 4 раза превышает средний показатель по России.

Более сдержанно к оплате труда подходили в Сбербанке: средняя зарплата — 82,2 тыс. рублей. А самые скромные зарплаты среди топ-10 компаний в 2017 году были в «Татнефти» — в среднем 61,8 тыс. рублей.

Интересно, что разговоры о замене человеческого труда машинным пока остаются разговорами. Во всяком случае, с развитием технологий количество работников в крупных компаниях, похоже, не сокращается. Более того, общая численность персонала 10 самых дорогих компаний за пять лет выросла на 16,5 тыс. человек и достигла 458,96 тыс.

К примеру, Сбербанк с 2012 года увеличил численность работников на 7%, «Газпром» — на 15,4%, «Роснефть» — на 87,3%. В «Татнефти» изменений почти не произошло, в «Норникеле» и «Сургутнефтегазе» персонал сократился на 6,5 и 0,7% соответственно.