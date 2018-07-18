Мечты сбываются: сколько платят в «Газпроме» и «Роснефти»
Обзор средних зарплат в топ-10 самых дорогих компаний России
«Реальное время» выяснило, как за последние пять лет изменились средние зарплаты в 10 самых дорогих российских компаниях. Оказалось, что в некоторых из них они росли медленнее, чем в целом по экономике, — впрочем, далеко не во всех. В абсолютных цифрах относительно скромные показатели были у Сбербанка и «Татнефти», тогда как зарплата в «Роснефти» почти в 19 раз превышает среднероссийскую.
«Татнефть»: плюс 100% в год
С 2012-го по 2017 год включительно средняя зарплата в России выросла примерно в полтора раза — с 26,6 до 39,14 тыс. рублей. Средние зарплаты в крупных корпорациях были и остаются гораздо выше, часто — на порядок. Тем не менее росли они с сопоставимой скоростью, а в некоторых случаях и медленнее.
Среди 10 самых дорогих российских компаний самый скромный рост был в «Сургутнефтегазе», а наибольший — в «Татнефти». В ПАО «Сургутнефтегаз» средняя зарплата за 5 лет увеличилась лишь на 26,95%, в ПАО «Татнефть» — в 5,2 раза.
Крупнейшая публичная компания России — Сбербанк, по состоянию на 29 декабря 2017-го ее рыночная стоимость достигала 4,86 трлн рублей (без учета привилегированных акций). При этом средняя зарплата в Сбербанке растет не так быстро, как в целом по стране: в 2012—2017 годах она увеличилась на 41,7%.
Еще медленнее зарплаты росли в «Новатэке» — на 33,1%, в «Норникеле» рост составил 48,5%. В то же время в других топовых компаниях средние зарплаты росли с опережающей скоростью. Так, в «Роснефти» с 2012-го по 2017 год они увеличились на 57,9%, в «Лукойле» — на 60,8%, в «Газпром нефти» — на 51,2%. Не отставали также ПАО «Газпром» и сталелитейщики из ПАО «НЛМК» — рост на 58,7 и 81,6% соответственно.
|Динамика зарплат в 10 крупнейших публичных компаниях России, 2017 год в % к 2012 году
|«Татнефть»
|424,80%
|НЛМК
|81,55%
|Сбербанк
|41,70%
|«Сургутнефтегаз»
|26,95%
|«Норникель»
|48,53%
|«Газпром»
|58,70%
|«Лукойл»
|60,75%
|«Газпром нефть»
|51,20%
|«Новатэк»
|33,09%
|«Роснефть»
|57,90%
Недосягаемая «Роснефть»
Уровень оплаты труда сильно отличается по отраслям — как правило, перекос в пользу нефтяников и газодобытчиков. Судя по данным Росстата, средняя зарплата в этой отрасли в прошлом году была почти в два раза больше, чем в целом по экономике: она составила 74,5 тыс. рублей.
Это вполне хорошо просматривается и на примере отдельных компаний. Работникам ПАО «Роснефть» в 2017 году заплатили в общей сложности 36,7 млрд рублей. В среднем на каждого из них пришлось 730,9 тыс. рублей в месяц. Это в 18,7 раза больше средней зарплаты по экономике.
В «Лукойле» годовой фонд оплаты труда превысил 12,4 млрд рублей. Таким образом, в пересчете на каждого из 2,15 тыс. работников компании пришлось по 480,8 тыс. рублей в месяц.
На фоне «Роснефти» и «Лукойла» средние зарплаты в ПАО «Газпром» выглядят не так эффектно — по итогам 2017 года они составили 152,1 тыс. рублей. Что, однако, почти в 4 раза превышает средний показатель по России.
Более сдержанно к оплате труда подходили в Сбербанке: средняя зарплата — 82,2 тыс. рублей. А самые скромные зарплаты среди топ-10 компаний в 2017 году были в «Татнефти» — в среднем 61,8 тыс. рублей.
Интересно, что разговоры о замене человеческого труда машинным пока остаются разговорами. Во всяком случае, с развитием технологий количество работников в крупных компаниях, похоже, не сокращается. Более того, общая численность персонала 10 самых дорогих компаний за пять лет выросла на 16,5 тыс. человек и достигла 458,96 тыс.
К примеру, Сбербанк с 2012 года увеличил численность работников на 7%, «Газпром» — на 15,4%, «Роснефть» — на 87,3%. В «Татнефти» изменений почти не произошло, в «Норникеле» и «Сургутнефтегазе» персонал сократился на 6,5 и 0,7% соответственно.
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