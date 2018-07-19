Журнал Time разместил на обложке совмещенное лицо Путина и Трампа

Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска совмещенное лицо президента России Владимира Путина и и его американского коллеги Дональда Трампа.

TIME's new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

Номер о прошедшей встрече двух лидеров в Хельсинки и называется «Саммит кризиса».

Напомним, что в марте американский журнал Time поместил на обложку Путина в короне.