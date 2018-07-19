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Журнал Time разместил на обложке совмещенное лицо Путина и Трампа

16:29, 19.07.2018
Журнал Time разместил на обложке совмещенное лицо Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru

Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска совмещенное лицо президента России Владимира Путина и и его американского коллеги Дональда Трампа.

Номер о прошедшей встрече двух лидеров в Хельсинки и называется «Саммит кризиса».

Напомним, что в марте американский журнал Time поместил на обложку Путина в короне.

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