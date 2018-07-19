«Челны-хлеб» должны помочь продать наш продукт, а то пять лет уже сидите и «ду-ду-ду и ду-ду-ду!»

«Операция недокооперация»: как попытка «поженить» фермеров с крупной челнинской сетью закончилась для Юнусова-младшего скандальным провалом

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах состоялась конференция на тему «Развитие кооперативных платформ Закамского региона». Мероприятие было рассчитано на фермеров, сельхозтоваропроизводителей, представителей кооперативов, «заинтересованных в расширении каналов сбыта». Для этого позвали представителей местной торговой сети «Челны-Хлеб». В планах было обсуждение инициативы по созданию кооперативной платформы на базе промплощадки «Экофуд» и торгово-производственной инфраструктуры ГК «Челны-хлеб». Проект подразумевает «объединение участников бизнес-процесса и создание производственно-сбытового кооператива по производству отдельных продуктов питания». На конференции проект провалился. Корреспондент «Реального времени», побывав в IT-парке, где состоялся «круглый стол» и не состоялась «свадьба» между коммерсантами и фермерами, услышал о липецких кооперативах по маникюру и педикюру, восхитивших татарстанских чиновников, и стал свидетелем разгоревшегося конфликта между критикующим власти РТ директором ТД «Челны-Хлеб» Эдуардом Юнусовым и замминистра Николаем Титовым.

Как лоббировать интересы местных сельхозпроизводителей — версия Арского района

Первый замминистра сельского хозяйства РТ Николай Титов перед началом встречи с фермерами, посвященной кооперации (в том числе взаимному сотрудничеству с торговыми сетями), честно признался: «Мы в данном направлении очень сильно недорабатываем. Ряд регионов РФ шагнули вперед. Мы буксуем. Хотя уровень господдержки у нас высокий. Татарстан должен быть лидером по данному направлению, но пока нам хвалиться, к сожалению, нечем…»

Чиновник отметил, что татарстанские сельхозкомпании и КФХ научились производить, но еще не научились «красиво перерабатывать и красиво продавать». А продать в одиночку удается немногим. Одним из вопросов стало обеспечение собственной сельхозпродукцией всех социальных учреждений РТ (во исполнение поручения президента РТ Рустама Минниханова). В качестве уже существующего положительного примера Титов привел Департамент общественного питания Казани, обслуживающий 12 районов, чей товарооборот составляет 9 млрд рублей. Эти деньги, считает Титов, должны работать на АПК РТ, учитывая, что на весенне-полевые работы сам АПК потребляет ежегодно 20—22 млрд рублей: «Половина средств лежит у нас под ногами!»

Сегодня только в трех районах соцучреждения обеспечиваются на 100% продукцией собственного производства — в Арском, Балтасинском и Аксубаевском. Но на пути исполнения желания властей стоит закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок». По словам Титова, впрочем, «в любом законе есть лазейки». Он привел в пример главу Арского района Ильшата Нуриева, который в ручном режиме делает заявки на торги для каждого соцучреждения: и в итоге торги выигрывают местные КФХ — только потому, что объемы поставок слишком малы, и большие операторы «туда уже не лезут».

Для борьбы с фермерами-мошенниками Минсельхоз установит видеокамеры на каждом возводимом объекте

К настоящему моменту в РТ уже создано 204 сельскохозяйственных кооператива, вот только реально работают не более 50. И это несмотря на выделяемые огромные средства. Мешают работе кооперативов дорогие кредиты, недостаток льгот, сильная конкуренция со стороны крупных компаний и торговых сетей. На основе сегодняшнего мероприятия в Набережных Челнах, где чиновники и представители торговых сетей встречались с фермерами Закамья, Минсельхоз планирует наладить работу по созданию кооперативов по всей РТ. Замминистра сельского хозяйства РТ Ришат Хабипов заявил, что, несмотря на 900-тысячное сельское население РТ, в АПК работает лишь 60 тыс. человек. Валовая продукция АПК в 2017 году составила 256,1 млрд рублей, из них на КФХ пришлось 24,2 млрд, на личные подсобные хозяйства 106,3 млрд, на сельхозобъединения — 125,8 млрд рублей (50%). Минут 15 чиновник убил на перечисление мер поддержки, а в конце с сожалением резюмировал: бывает, перечисляют-перечисляют власти РТ деньги по программам поддержки на создание кооператива, а в итоге…

— Под видом кооператива что-то создается, деньги, гранты выделяются, а кооператив начинает работать на карман одного человека. Кооператив превращается в «ООО-шку»! Чтобы этого не допустить, у нас создан Ревизионный союз, в который вступают все кооперативы, а союз через год освоения гранта проверяет сельхозкооператив. Если мы обнаружим, что кооператив работает как ООО, средства в принудительном порядке изымем, — припугнул фермеров и потенциальных членов кооператива чиновник.

— Первые годы жульнических схем было очень много, — согласился с коллегой Николай Титов. — Сегодня понимание есть, но негативные товарищи еще остались. Но когда касается дела [в суде], куда девается их наглость? Приползают на коленях: «Мы вернем!»

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских хозяйств Камияр Байтемиров припечатал: по отдельным делам уже есть реальные сроки лишения свободы («ферму построил, а там скота нет, например»). Для борьбы с мошенниками татарстанские власти уже даже готовы ставить на все возводимые объекты видеокамеры!

«У нас и понятие о селе — это колхоз, грязь, калоши, сапоги…»

Чиновники Минсельхоза, говоря о прелестях кооперативов, вспомнили свою недавнюю поездку в Липецкую область, где губернатором спущено каждому главе района поручение по созданию кооперативов, и они уже работают (от сельскохозяйственных по выращиванию клубники до кооперативов по стрижке, ремонту обуви и проч.). Особенно Ришата Хабипова и Николая Титова впечатлил глава администрации Усманского района Владимир Мазо, который покатал их по своей «волости», показав даже кооперативы по «маникюру и педикюру».

— Мазо — фанат. Это больной человек! За людей он «зажигает», дает им жить и зарабатывать. Посмотрите там культуру сел, ухоженные дома, школы! Как будто мы приехали в другой мир! — восторгался Титов. — У нас мышление такое, нам кажется, что женщины в деревне не должны краситься. У нас и понятие о селе — это колхоз, грязь, калоши, сапоги… Больной человек должен показать нам, в Татарстане, как должны жить сельские труженники!

Эдуард Юнусов, «Челны-Хлеб»: «Нам надоело бегать за фермерами, дайте человека из администрации»

Встреча организовывалась совместно с компанией АО «Челны-Хлеб» и была предварительно похожа на рекламу. Но рекламы, прямо скажем, не вышло. Хотя начиналось все неплохо: гендиректор компании Рафаэль Юнусов заявил, что «Челны-Хлеб» готов быть «оператором» для выполнения республиканской программы. И строить отношения с сельхозпроизводителями на принципах взаимовыгоды и справедливости. Однако Рафаэль Юнусов после дежурной приветственной речи сразу покинул конференцию, заявив, что сын его — глава ТД «Челны-Хлеб» Эдуард Юнусов — знает по этой теме больше него. Напрасно.

Как выяснилось, оставил он своего сына на растерзание, причем как фермеров, так и чиновников. Николай Титов вроде бы Юнусова-младшего поддержал: тема важная — «Развитие кооперативных платформ в Закамье», «кое-какие наработки за два года уже сделали». Николай Титов ждал от молодого руководителя дорожной карты на будущее, теории уже не нужно, мол. Не дождался. Юнусов уже «во первых строках своего письма» заявил, что хотел бы остаться немного «в теории». И тут же огорошил: 2 года реализации проекта сотрудничества с фермерами его компания принесли одни убытки. Тогда как ему, как коммерсанту, нужна маржа, прибыль. И тут Эдуард Юнусов сделал ошибку, раскритиковав руководство Татарстана: получается хоть что-то, заявил он, когда в этом «заинтересовано первое лицо».

— Назвать проекты эффективными не получается. В чем причина? Наша кооперативная платформа не смогла войти ни в какие гранты, — пожаловался Юнусов-младший. — Обращался я в адрес Муслюмовского района, но за два года власти района так и не смогли дать партнера, с кем можно было бы подготовить площадку с «Челны-Хлебом» для дальнейшего развития. Это показатель, что немножко слова расходятся с делом. Наше предложение: закрепить кого-то из администрации, кто вместе с нами будет работать в этой части. Потому что гоняться за фермерами и говорить им «нам нужен кооператив»… С нашей стороны мы инициативу такую уменьшили.

Ришат Хабипов попытался было притушить пламя критики, предложив сидящим в зале представителям Тукаевского района совместно развивать платформу с «Челны-Хлебом». Не тут-то было. Юнусов-младший зарубил идею на корню, заявив, что как Тукаевский, так и Заинский район — очень сильные, но это «территории таких крупных компаний, как «Агросила», «Камский Бекон». Поэтому, мол, главы районов скорее лоббируют интересы крупных инвесторов. А «Челны-Хлебу» нужен район без крупных агрофирм.

— Конечно, и Минэкономики РТ, и Минсельхозу удобнее работать с крупными предприятиями… — рубанул с плеча топ-менеджер и тут же понял, что свернул куда-то не туда.

Николай Титов, Минсельхоз РТ: «Со стороны руководства больше делается, чем хотелось бы!»

— Эдуард, это не так, — угрюмо ответил Николай Титов. — Давайте ноту изменим немножко. «Все плохо». И «давайте мы опять административный ресурс включим, главе кнут, загоняй давай». Те времена прошли!

— Я хотел сбалансировать сегодняшний круглый стол. Чтобы не было «у нас все хорошо». И обозначить точки роста… — попытался обосновать свое мнение Юнусов. Тщетно.

— Мы свое дерьмо знаем, видим, и пассивность видим. Все это известно, и руководство знает, президент предпринимает меры. К вашему сведению, еженедельно по субботам по два главы района отчитываются перед президентом РТ о деловой активности. Со стороны руководства больше делается, чем хотелось бы! — заявил разъяренный замминистра. — Инициатива должна рождаться.

— Может быть, я неправильно выразился… — напрасно старался успокоить чиновника Эдуард Юнусов и продолжить доклад.

— Может быть. Но посмотрите, сегодня 18 агропарков согласованы с президентом…

— Мысль моя была следующей, — еще одна попытка топ-менеджера «Челны-Хлеб» ушла «в молоко».

— Однажды агропарк в Казани открывали, к президенту РТ пришли коммерсанты и предложили, пока он не заполнен крестьянами, сдать его им. Им ответил президент: агропарк для сельчан, а если надо, мне достаточно сделать звонок — и за неделю он будет заполнен, без вас!

Эдуарда Юнусова, однако, понесло: он отметил, что хотя власти РТ действительно хорошо вкладываются в развитие фермерства и МСБ в АПК, но эффективность вложений оставляет желать лучшего. Ошибки делают все, и чтобы уменьшить их — нужен глава района с соответствующими компетенциями. Дабы построить в итоге экономически эффективную кооперативную платформу. Впрочем, финальная речь его была явно скомкана, ответной критики в свой адрес со стороны чиновников он не ожидал.

— Каким образом? — спросили его из зала.

— Что? — недопонял топ-менеджер.

— Каким образом получить эту эффективность? Мысль свою продолжите.

Как Юнусов-младший провалил экзамен Титову, Байтемирову и фермерам

— Проект должен быть просчитан по всей цепи, чтобы все затраты в него были заложены. У нас торгуется порядка 4% местной молочной продукции. И 1% мяса птицы. Где мы потеряли эффективность? В логистике. Мы работали с фермером Агаповой. В итоге столкнулись с проблемой доставки молока. Расстояние большое (она в Алькеевском районе). Продукция испортилась, — рассказал Юнусов, фактически переложив ответственность за неслучившееся сотрудничество на сельчан и тут же заметив, что если платформа будет реализована, эти проблемы будут решены. — У нас есть площадка «Экофуд», она абсолютно прозрачна, есть склады, электроэнергия, дороги, транспорт (более 150 автомобилей). Мы готовы даже субсидировать производителей.

— Все это хорошо, конечно, все проблемы преодолимы, — с явным скепсисом в голосе заявил один из гостей-сельчан. — Но у фермеров вопрос: что я буду иметь на выходе?

Юнусов-младший на вопрос прямо не ответил и, как на экзамене или на защите диплома, «поплыл». Попросил помощников перелистать слайды в поисках нужного («Там где-то про патент было…»). Тем временем Камияр Байтемиров уточнил каверзный вопрос: какая часть той добавленной стоимости, при которой товар фермера будет реализован в торговой сети, будет принадлежать фермеру? Слайд продолжали искать. Юнусов-младший от ответа вновь уклонился, оправдавшись тем, что «переволновался», когда дискутировал с чиновниками, и заявил, что в зале присутствуют разнообразные начальники его компании, к которым, мол, и стоит переадресовать вопрос. Сами начальники, кому не нашлось места в зале, стояли в коридоре. Слайд продолжали искать (к поискам подключилось уже, кажется, человек десять). Юнусов продолжал уходить от ответа на вопрос, объясняя, зачем в коридоре наготове стоит целая армия «челны-хлебовских»: «Чтобы уйти от критики, что наша компания не предоставляет полки местным производителям — мы абсолютно открыты!» Слайд наконец нашли! Фермеры разочарованно вздохнули: на слайде красовалась не схема со структурой добавленной стоимости, а… свидетельство о предоставлении права производителю пользоваться брендом компании «Доброе лукошко»: так как, объяснил Юнусов, даже если продукция фермеров продается на полках ТД «Челны-Хлеб», ее никто не покупает, «потому что никто эту продукцию не знает». Продукцию приходится выбрасывать в мусорку. В итоге с той же Агаповой компании пришлось расстаться, «хотя на нее потратили как минимум полмиллиона», зачем-то добавил топ-менеджер. Фермеры одним «лукошком» не удовлетворились. «Лукошком» не удовлетворился и Титов, заявив, что крестьянско-фермерский актив хочет услышать о собственной выгоде сразу и лично от Юнусова:

— Чтобы фермер сел с тобой и обговорил на весь год поставку картошки: цена в сентябре одна, в декабре вторая, в марте — третья. Сколько вы на ней «наварите», это ваше дело. А фермер гарантировано знает, когда и сколько вам в сеть привезти. И по какой цене. Вот надо как выстраивать отношения! По молоку обвалились цены, например. Больно. А ведь фирма «Данон» предлагала с осени: давайте, заключайте с нами долгосрочные договоры по молоку! Нет. Потом локти кусали.

Фермеры — торговой сети: «Пять лет уже сидите, и об одном «ду-ду-ду и ду-ду-ду!»

Камияр Байтемиров, не дождавшись ответа на свой вопрос, ответил за Юнусова: вопрос цены и взаимоотношений с партнерами, если они в кооперативе, решается на общем собрании. Юнусов с ним не согласился: ТД «Челны-Хлеб», заявил он, не может прогнозировать цену, он может прогнозировать лишь объем производства. И вновь воззвал к государству — оно, по его мнению, должно стабилизировать ценообразование. Не выдержав, в атаку на несчастного и измученного Юнусова-младшего пошла глава КФХ в Новошешминском районе Елена Белоглазова:

— Будучи на совещании, где были и представители «Данон», мы услышали шикарнейший прогноз [по ценам]. Они его проработали. Вы — торговая сеть! У вас в руках много ниточек, вы можете предугадать спрос. Вы даже можете спрос создать. Правильно так: вы формируете цены, мы привозим вам продукт по определенной цене, вы у нас его целиком забираете, а по какой цене вы товар продаете — ваши проблемы. Вы говорите, у вас товар Агаповой стоял на полках [и не продавался]? Но я знаю, что ее же товар в Казани разлетается только так! Там она сама торгует за прилавком, дает попробовать. Вы нас ткнули в проблему нестабильности поставки, логистики. Но у нас производство, мы несем гораздо больше затрат и рисков! Вы должны помочь нам наш продукт продать. А то пять лет уже сидите, и об одном «ду-ду-ду и ду-ду-ду!».

Лидер фермеров Тукаевского района РТ Минталип Минниханов, не скрывая эмоций, рассказал, как он лично привозил за штурвалом КАМАЗа картофель в ТД «Челны-Хлеб». Ему в отделе логистики заранее заявили: привозить конкретно к 10 часам утра:

— Привез. А там арбузы привезли! И меня «бортанули» обратно. А потом сказали, мол, картошка у вас не очень качественная. Эту же картошку ТД «Дуслык» без разговоров забрал! Прошлый год специально не поставил вам картошку. По ценам просто: если мы вам сдаем картошку по 8—10 рублей за килограмм, у вас на прилавках она стоит минимум 15—20 рублей. Маржи вам достаточно! Договора с сетями зачастую выглядят как диктат.

Что Минниханов ударил по самым болевым точкам большинства собравшихся фермеров, доказал гром раздавшихся аплодисментов. Так на совещании не аплодировали никому: ни Николаю Титову, ни Камияру Байтемирову, ни, уж тем более, Юнусову-младшему. Экзамен был провален. «Поженить» фермеров с местной торговой сетью сегодня в автограде властям Татарстана не удалось. А ведь это, прямо скажем, уже далеко не первая попытка. Какой уж тут педикюр.