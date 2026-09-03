СМИ: в Нью-Йорке запретят использовать ИИ в школах
Пользоваться ИИ для выполнения некоторых заданий разрешат только с 9-го класса
Министерство образования Нью-Йорка запретит учащимся младших и средних классов использовать искусственный интеллект (ИИ) в учебных целях. Как сообщают американские СМИ, включая Politico, The Daily News и The New York Times, ожидается, что запрет будет официально объявлен 2 сентября и вступит в силу на следующей неделе. Пользоваться ИИ для выполнения некоторых заданий разрешат только с 9-го класса, то есть примерно с 13—14 лет.
По информации источников, новые правила также ограничивают использование электронных устройств в учебных заведениях для детей дошкольного возраста и начальной школы. Для старшеклассников предусмотрено лишь «ограниченное» использование ИИ в учебном процессе, которое будет разрешено в рамках некоторых курсов и заданий. Однако в правилах не указано, как будет отслеживаться использование ИИ студентами.
Ранее власти Нью-Йорка представили документ, который разрешал учащимся применять ИИ в подготовке различных заданий, включая исследовательские и творческие проекты. Эта инициатива вызвала недовольство среди родителей и общественности.
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