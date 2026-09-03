СМИ: в Нью-Йорке запретят использовать ИИ в школах

Пользоваться ИИ для выполнения некоторых заданий разрешат только с 9-го класса

Фото: Артем Дергунов

Министерство образования Нью-Йорка запретит учащимся младших и средних классов использовать искусственный интеллект (ИИ) в учебных целях. Как сообщают американские СМИ, включая Politico, The Daily News и The New York Times, ожидается, что запрет будет официально объявлен 2 сентября и вступит в силу на следующей неделе. Пользоваться ИИ для выполнения некоторых заданий разрешат только с 9-го класса, то есть примерно с 13—14 лет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По информации источников, новые правила также ограничивают использование электронных устройств в учебных заведениях для детей дошкольного возраста и начальной школы. Для старшеклассников предусмотрено лишь «ограниченное» использование ИИ в учебном процессе, которое будет разрешено в рамках некоторых курсов и заданий. Однако в правилах не указано, как будет отслеживаться использование ИИ студентами.

Ранее власти Нью-Йорка представили документ, который разрешал учащимся применять ИИ в подготовке различных заданий, включая исследовательские и творческие проекты. Эта инициатива вызвала недовольство среди родителей и общественности.

Ранее президент России Владимир Путин призвал насильно не «выдавливать» школьников из 10-х классов.

Никита Егоров