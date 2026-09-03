В казанском метро запретили гадание и передвижение на самокатах

Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана утвердил новые правила пользования метрополитеном. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В метрополитене вводится запрет на передвижение на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. При этом провозить их разрешается — в чехлах и через специальные неавтоматические пропускные пункты.

Среди других ограничений — запрет на попрошайничество, торговлю, гадание и предложение услуг пассажирам. Запрещено оставлять вещи без присмотра и прикреплять их к объектам инфраструктуры метро.

Также в правилах прописан запрет на использование пиротехники в вагонах, на станциях и в радиусе 10 метров от наземных участков метрополитена, а также в 25-метровой зоне от вентиляционных киосков.

Дополнительно вводится запрет на передачу предметов посторонним лицам на территории метрополитена.



Дмитрий Зайцев