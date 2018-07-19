Как нефтяники помогли главе «Конкорд Билда» вытянуть долгострои на Мавлютова

Застройщик сдал один дом, еще два планируют достроить в ближайшие два года

Фото: Максим Платонов

Долгострой на Мавлютова смогли завершить почти вовремя, несмотря на почти двухлетний простой. Со слов директора компании-застройщика, вторую очередь ЖК «Три богатыря» должны были сдать в 2018 году, что и удалось, хотя изначально по декларации новоселы должны были заселяться в другой дом. Объект осмотрела в рамках выездного заседания рабочая группа ОП РТ по защите прав участников долевого строительства. Подробности — в материале «Реального времени».

Стройка стояла почти два года

Долгострой на пересечении Мавлютова и Гарифьянова — дом №2 в ЖК «Три богатыря» — наконец, сдан. Первые новоселы смогли осмотреть свои квартиры и приступить к ремонту.

— Стройка стояла почти два года. Изначально первый дом должен был сдаваться в 2018 году, но когда произошла остановка строительства, было продано не много квартир. Я привел инвесторов. Люди переподписали договор по смещению сроков строительства. Тех, кто не согласился, перевели во второй дом, который уже сдали. Поэтому у нас нет дольщиков, которые получили жилье не вовремя, — рассказал директор компании застройщика ООО «Конкорд Билд» Александр Семененко.

Сроки сдачи еще двух домов комплекса пришлось сдвинуть примерно на год из-за проблем с финансированием. Первый дом будет сдан в первом квартале 2019 года, третий — ровно через год. На момент остановки стройки в ЖК третью высотку даже не начали строить, а сейчас здесь уже вырыт котлован, идет закладка фундамента.

«Банк, который кредитовал фирму, лопнул, выдал только 50% кредита, поэтому стройка остановилась», — объяснил Семененко



— Банк, который кредитовал фирму, лопнул, выдал только 50% кредита, поэтому стройка остановилась. В решение ситуации вмешалась Общественная палата РТ, я стал директором фирмы-застройщика. Я вложил свои средства, привлек инвесторов, начали получать кредиты в банках, — объяснил Семененко.

По словам источника «Реального времени», у застройщика есть стратегический партнер среди нефтяников, который, скорее всего, и помог ему вытянуть проект. Кроме того, недавно Семененко выгодно продал земельные участки в районе Горок, очевидно, это также послужило источником средств для продолжения стройки.

Не было понятно, кому платить

Заместитель начальника Управления жилищной политики (УЖП) исполкома Казани Айрат Ахметханов подтвердил «Реальному времени», что задержка сроков сдачи случилась из-за объективных внешних причин, не связанных непосредственно с деятельностью застройщика.

— У них был кредит в одном банке, когда у него отозвали лицензию, не было понятно, кому платить, была задержка из-за решения этих вопросов, — пояснил Ахметханов.

Теперь строительство идет полным ходом, второй дом уже сдан и поставлен на кадастровый учет

Застройщик действительно брал кредит на 435 млн рублей в банке «Город», его клиентом застройщик стал в марте 2015 года. В итоге «Конкорд Билд» оказался втянутым в неожиданное судебное противостояние с компанией из Краснодарского края — АО «Нефтьгаз-Развитие». Ей банк незадолго до потери лицензии переуступил кредитный портфель объемом больше 10 млрд рублей, в том числе и обременение на казанский жилой комплекс «Три богатыря». АО «Нефтьгаз-развитие» оспаривало попытку застройщика снять обременение.



В 2016 году, когда шло судебное разбирательство, сроки сдачи назывались иные, чем сегодня озвучил Семененко. В самом первом варианте декларации первый дом должны были сдать в четвертом квартале 2016 года, следующие два — в 2017-м и 2018-м соответственно.

Теперь строительство идет полным ходом, второй дом уже сдан и поставлен на кадастровый учет.

— Вопрос обманутых дольщиков обошел меня стороной, квартиру покупал по рекомендации друзей, которые уже покупали жилье у этого застройщика. Договор о покупке заключили только в прошлом году в августе и уже получили ключи, — рассказал новосел Евгений Семенов.

Замначальника УЖП утверждает, что ситуация со всеми проблемными долевыми домами в ближайшие годы будет разрешена

16 проблемных домов

Замначальника УЖП утверждает, что ситуация со всеми проблемными долевыми домами в ближайшие годы будет разрешена.

— В Казани 16 проблемных домов, по всем составлены дорожные карты, к первому кварталу 2021 года все объекты должны быть завершены с помощью Фонда поддержки обманутых дольщиков и его средств. Проблемные дома — в основном фирмы «Свей» и группы компаний «ФОН». По всем строящимся объектам ведем мониторинг застройщиков, поиск инвесторов, не всегда просрочка связана с нецелевым использованием средств дольщиков. Всего в Казани около 4 тысяч проблемных дольщиков. Республика взяла обязательства по решению проблем этой категории граждан, — заявил Айрат Ахметханов.

Что проблема с долгостроями будет решаться, заверили и в Общественной палате Татарстана.

— Мы образовали рабочую группу, решили посмотреть, как проблема связана с объективными проблемами в бизнесе. Есть добросовестные застройщики. Мы собираемся и дальше контролировать этот вопрос с властями. В республике проблема будет решаться, — считает председатель общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

1 / 49 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов