Путин vs Трамп: «Владимир Владимирович не поддался ни на шантаж, ни на испуг»

Лидеры России и США начали переговоры, но эксперты не ждут прорывных решений по итогам встречи

Диалог в Хельсинки сегодня — первая полномасштабная встреча президентов России и США. К общению на нейтральной территории приковано внимание всего мира. Переговоры начались на час позже запланированного (13.00 мск) — оба мировых лидера опоздали. Сообщается, что у Путина на полчаса позже приземлился самолет. Трамп, прибывший в Финляндию днем ранее, появился на 20 минут позже российского главы. Планируется, что в ходе встречи президенты США и России обсудят многие проблемные вопросы, в том числе по ситуации на Украине и в Сирии, обоюдному разоружению и другие. Впрочем, эксперты не торопятся делать позитивные выводы. Почему — подробнее в материале «Реального времени».

Полторы тысячи журналистов

Сегодня в Хельсинки проходит первая полномасштабная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Впрочем, главы государств виделись и прежде, но общались в другом формате. Например, летом 2017 года в Германии и осенью того же года во Вьетнаме. Если в Гамбурге лидеры двух держав переговорили с глазу на глаз, то во вьетнамском Дананге вели диалог на общих заседаниях саммита АТЭС. Кроме того, с момента избрания Трампа российский и американский президенты несколько раз общались по телефону.

В Хельсинки для встречи с Путиным глава США прилетел накануне. Перед поездкой Дональда Трампа предостерегали от односторонних сделок с Россией. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США. Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше», — приводят его слова немецкие СМИ.

Приезд двух мировых лидеров не обошелся без демонстраций в Хельсинки. Одна из организаторов акций Нели Кейнанен заявила, что «людей призывают поднять сильный и мощный голос в защиту прав человека, демократии, мира и климата». Все прошло спокойно, и финской полиции не пришлось вмешиваться в процесс.

Сообщается, что у Путина на полчаса позже приземлился самолет



Освещать общение Трампа и Путина заявились 1,5 тысячи журналистов из 60 стран. Беседа двух президентов проходит в формате тет-а-тет, время которой никак не ограничено протоколом. После — рабочий обед в расширенном составе. Встреча проходит в Президентском дворце в центре Хельсинки. Переговоры уже начались, появились первые кадры общения российского и американского лидеров. По окончании диалога запланирована пресс-конференция.

Организаторы встречи президентов не раз подчеркивали, что четкой повестки мероприятия нет. В свою очередь, Дональд Трамп в одном из интервью заметил, что может быть поднят вопрос об экстрадиции 12 граждан России в рамках расследования об иностранном вмешательстве в американские выборы в 2016 году. В преддверии встречи крупнейшая финляндская газета опубликовала открытое письмо к лидерам двух стран с призывом не решать европейские вопросы без участия самих европейцев.

«Владимир Владимирович не поддался ни на шантаж, ни на испуг»

Мировое сообщество с большим вниманием следит за встречей Путина и Трампа, надеясь, что сторонам удастся договориться по ряду международных проблем. Показательно, что недавно Верховная рада Украины приняла закон, который закрепляет членство в НАТО как национальный интерес, возможно, рассчитывая, что эта тема будет поднята и в ходе разговора двух президентов. Эксперты, впрочем, не ждут от события в Хельсинки откровенных сенсаций и опасаются давать прогнозы:

— Встреча Трампа и Путина — всегда непредсказуемое событие, так как оба лидера могут в ходе встречи коренным образом переломить ее ход. Правда, есть Трамп, а есть его аппарат, Госдеп и Конгресс США, и эти институции гораздо сильнее нынешнего президента США. Поэтому, какие бы сигналы ни были посланы лидерами в ходе встречи, политический «караван» Запада идет, и у него четко обозначенный маршрут. Исходя из этой логики, если не произойдет каких-то экстраординарных событий, встреча Путина и Трампа будет довольно формальной. Конечно, будут упомянуты все важные темы, для России это отмена санкций, для США — нормализация отношений на Украине, вопросы по Сирии. Однако ждать каких-то прорывных решений, как мне кажется, не стоит. На Украине скоро выборы, есть серьезные внутренние проблемы, так что проблема востока Украины сейчас остро стоит только перед Порошенко. В Сирии решить вопрос в двустороннем порядке также невозможно, слишком много сил и интересов стянуто в этот регион. Что касается вопроса отмена санкций — не думаю, что Трамп может просто взять и отменить их при всем желании, да и желания такого у него явно нет. Так что все ключевые вопросы должны решаться системно, но хорошо, что диалог в принципе есть, — дал комментарий «Реальному времени» руководитель центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Главной интригой встречи политологи называют сложную международную обстановку.



— Это попытка лидеров ее разрядить, что сделать очень сложно. Помимо отношений двух государств есть куча разных переплетающихся сложных факторов. Например, Трамп с более пророссийской позицией или нет, чем Европа? Вопрос, кто для России более ценен — Европа или Трамп с показными объятиями? Опять-таки уходит Трамп из Сирии или нет? Что за разговоры и откуда они пошли? Он не только не уходит, но и новые базы готовит. Трамп нацелен не на противодействие России, а на системное противодействие Ирану. Вопрос, который не ясен до конца: чего он хочет? У саммита вообще атмосфера медийного флера, что не дает возможности понять, у кого какие интересы. Опять-таки история с 12 шпионами — на что она нацелена, зачем она? Чтобы подорвать позиции Трампа или напугать Путина? Чтобы сплотить их вместе против ФБР и американского разведсообщества? Оппозиция Трампа боится, что они как раз сблизятся на этой почве — шпионажа ФБР. Я перечислил только несколько аспектов. Какой будет в качестве приоритетного, трудно сказать. Сам Трамп до последнего не знает, какую тактику выберет, что они будут говорить при закрытых дверях, — рассуждает политолог, публицист Борис Межуев.

При этом нужно учитывать, что Россия ни в каких партикулярных играх в борьбе с Ираном участвовать не будет: «наша страна не считает нужным поддерживать американские безобразия, потому что они выгодны Америке», продолжил мысль собеседник издания. Но встреча может пройти в неожиданно теплых тонах, несмотря на скепсис Трампа, который он озвучивал до приезда в Хельсинки.

— Был момент, когда все готовились, что они будут дружить, потом начался более реалистический подход. И сам Трамп внес эту лепту, пошло охлаждение от ожиданий. Владимир Владимирович не поддался ни на шантаж, ни на испуг, поэтому Трамп может выбрать неожиданно теплый тон, заявит, что они подпишут коммюнике по общим позициям. Это может напоминать встречу Рейгана и Горбачева в Женеве, которая тоже прошла тепло. Несмотря на то, что они ни о чем не договорились, потепление отношений началось мгновенно. Так что, несмотря на скепсис, встреча может оказаться неожиданно теплой и позитивной без решения серьезных проблем. Чем-то может напоминать и встречу с Ким Чен Ыном. Но прогноз такой встречи — 50/50. Может, Трамп напротив попытается показать, что он защитник позиций правой Америки, хотя первый вариант реальнее. Трамп должен попытаться что-то сделать, показать, что он не боится контактов с Путиным. Если сейчас покажет, что он испугался, орет на него, потому что Путин «токсичен», все почувствуют, что он немного напуган. А по его стилистике он должен показать, что это не так, — рассуждает Межуев.

По болезненным точкам, Сирии и Украине, эксперт не ожидает сенсационных решений. «По Украине точно не будет, даже ждать не стоит, может, только какие-то высказывания. По Сирии — может быть, но это тот случай, когда лучше бы их не было», — считает Борис Межуев.

«Если будут налажены личные контакты — слава богу»

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев также не считает, что встреча может принести какой-то прорыв.

— Никакого прорыва не будет, Трамп уже высказывал скептическое отношение. Другое дело, что эта встреча необходима, чтобы два лидера сгладили диалог, разморозили то, что было заморожено. Наверняка будут громкие заявления о приверженности миру, сотрудничеству, но как много красивых слов было сказано после северокорейской встречи и где все это сейчас? Если будут налажены личные контакты — слава богу. Прорыва в целом точно не будет, скорее всего, речь будет не о прогрессе как таковом, а о конкретных вопросах — например, воздействии на Иран, прогрессе в отношении Сирии. Украина вряд ли будет обсуждаться, — считает Калачев.

Большинство экспертов скорее высказываются в тоне, что встреча поможет несколько скорректировать то, что есть на данный момент, что исключает по-настоящему серьезные и в какой-то степени неожиданные решения.

— Будет коррекция отношений. Сейчас Трамп перезаключает контракты с Великобританией, другими странами Европы на более понятных условиях, он решил все переписать. Эпохальных вещей не будет, прорывных решений, типа признания Крыма, не будет. Встреча пройдет в позитивном тоне, скорее всего, будут реверансы, коррекция конфронтационной линии, возможны некие договоры, — рассуждает руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.