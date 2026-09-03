Ozon опроверг слухи о росте цен из-за атак на логистику

Стоимость товаров на площадке снизилась на 3,5%

Фото: Динар Фатыхов

Маркетплейс Ozon заявил, что атаки на его логистическую инфраструктуру не повлияли на цены. Более того, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров на площадке снизилась на 3,5%. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем телеграм-канале.

— В интернете обсуждают, что из-за ситуации с логистическими центрами цены выросли. Это не так, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что до этого цены оставались стабильными в течение пяти недель. Существенных изменений не произошло даже после первой атаки 22 августа — в тот день они были на уровне 20 августа.

Ранее сообщалось, что минпромторг может расширить налоговые льготы на селлеров всех маркетплейсов. Их получат компании и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода.

Алсу Сабирзанова