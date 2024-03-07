Итоги дня: индексация социальных пенсий, пожар в Танковом училище, исключение Валиевой из сборной
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 7 марта:
- Инспекторы Главного управления МЧС по Татарстану провели рейд по акватории Волги.
- Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
- Татарстан вошел в топ регионов, смотрящих хоккей.
- На 8 Марта женщинам Татарстана чаще всего дарят IРhone 14.
- В Татарстане завершился проект информирования избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Члены избирательных комиссий в преддверии главного голосования страны приходили к избирателям лично на дом, чтобы пригласить на выборы.
- Сталинки в центре Казани начали незаконно «крошить» на смарт-студии.
- В мэрии Казани рассказали, как людям с ОВЗ получить адаптированное жилье. Как сообщили в исполкоме, специальные квартиры будут предоставлены тем, кто стоит в очереди уже давно. Жилые помещения построят в микрорайоне «Салават купере», а именно в ЖК «Мәхәббәт». По словам властей, это будут первые такие квартиры в Казани.
- АО «Туполев» хотят обязать приобрести 36 земельных участков, оказавшихся непригодными для коммерческой застройки из-за попадания в зону аэродрома экспериментальной авиации Казань.
- Рособрнадзор рассказал об изменениях требований к сайтам образовательных организаций.
- За аренду студии в Казани в среднем просят 24,5 тысячи рублей в месяц.
- Счетная палата выявила в 2023 году нарушения на 2,1 трлн рублей.
- В Татарстане выпуск компьютеров и оптических изделий вырос на 50,9%.
- Чаще всего на 8 Марта девушкам дарят iPhone, умные колонки и ноутбуки.
- Производство лекарственных средств и материалов в Татарстане выросло в 2,4 раза.
- Средний чек жителей Татарстана в маркетплейсах к 8 марта увеличился вдвое.
- Для 60% жителей Татарстана парк рядом с домом важнее прибавки к зарплате.
- Детский сад на 260 мест начали строить в Казани.
- В Высшем Танковом училище Казани произошел пожар.
- Аренда студии в Набережных Челнах на 20% дешевле, чем в Казани.
- Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 7,5%.
- В Казани СК просит ареста для экс-чиновника Хабаровска, перевозившего 9 кг тротил-гексогена.
- Доходы жителей Татарстана выросли на 9,6—10% за 2022—2023 годы.
- Аналитики составили список того, что женщины хотят получить в подарок на 8 Марта.
- На капитальный ремонт пожарных гидрантов и очистку колодцев в Казани выделят 10,3 млн рублей.
- В 2023 году среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в Республике Татарстан составила 61 840,7 рубля.
- Татарстан получил «Ключ к Городу молодежи мира» на Всемирном фестивале молодежи.
- За два месяца 2024 года в России увеличилось на 61% количество корпоративных банкротств по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
- Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России.
- Крупных продавцов обяжут принимать оплату через СБП уже в 2024 году.
- Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Казани составляет 39 096 рублей.
- В период с января по февраль 2024 года банки России одобрили ипотечных кредитов на общую сумму 598,4 млрд рублей.
Ключевые события 742-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
- Кроме того, отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- В районах населенных пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.
- Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики.
- Отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населенных пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области.
- В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ.
- Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое Запорожской области и Новотягинка Херсонской области.
- Потери противника составили до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM «Hammer» производства Франции.
- Уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Червонопоповка, Новодружеск, Золотаревка Луганской Народной Республики, Красное, Пески, Первомайское, Шевченко, Петровское Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 563 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 388 танков и других боевых бронированных машин, 1 234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8 314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 461 единица специальной военной автомобильной техники.
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Нафиса МиннехузинаОбщество
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