Рособрнадзор рассказал об изменениях требований к сайтам образовательных организаций

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела онлайн-семинар для представителей образовательных организаций. Участники встречи обсудили изменения требований к размещению информации на официальных сайтах организаций и меры профилактики нарушений.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в приветственном слове отметил важность информационной открытости образовательных организаций. По его словам, это способствует формированию положительного образа организации, ее развитию и, самое главное, является основой для повышения качества образования.

Он также рассказал о случаях, когда на сайтах образовательных организаций встречаются устаревшая информация и грубые нарушения. За 2023 год и начало 2024 года Рособрнадзор направил более 120 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в части размещения информации на сайтах. В преддверии приемной кампании руководитель Рособрнадзора отметил необходимость оперативного и полного размещения информации для абитуриентов.

Начальник Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Ольга Якимчук отметила ухудшение ситуации с выполнением образовательными организациями обязательных требований к размещению обязательной информации на их официальных сайтах в условиях моратория на проведение проверок.

Участникам семинара рассказали об изменениях требований к официальным сайтам образовательных организаций и формату представления информации, которые вступают в действие с 1 сентября 2024 года, о результатах мониторинга сайтов образовательных организаций, который проводит Рособрнадзор. Также им рассказали об обязательных требованиях к размещению на официальном сайте информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о типовых нарушениях обязательных требований и мерах по их предупреждению. Ранее Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан провело проверку организации бесплатного горячего питания в 936 школах.

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Разиль Самигуллин