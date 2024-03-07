Сначала очередникам: в мэрии Казани объяснили, как людям с ОВЗ получить адаптированное жилье

Квартиры расположены в «Салават Купере»

Фото: Максим Платонов

В мэрии Казани рассказали, как людям с ОВЗ получить адаптированное жилье. Как сообщили в исполкоме, специальные квартиры будут предоставлены тем, кто стоит в очереди уже давно. Жилые помещения построят в микрорайоне «Салават Купере», а именно в в ЖК «Мәхәббәт». По словам властей, это будут первые такие квартиры в Казани. Что это за жилье, каким оно станет и как его получить вне очереди — в материале «Реального времени».



Квартиры даются взамен непригодных

Как сообщает мэрия города, если человек с ОВЗ занимает жилое помещение, признанное непригодным для проживания в установленном законом порядке, и состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении как малоимущий, то ему взамен непригодного предоставляется новое жилое помещение по договору социального найма равнозначное по площади ранее занимаемому. В случае с гражданами с ОВЗ, жилое помещение должно быть адаптированным и приспособленным под нужды человека с инвалидностью.



— По информации Государственного жилищного фонда, в жилом комплексе «Салават Купере» на первом этаже многоэтажного дома планируется проектирование и строительство девяти специализированных квартир для маломобильных граждан, которые будут предоставлены очередникам.

В случае, если гражданин с инвалидностью не состоит на вышеуказанном учете, то он может воспользоваться программой социальной ипотеки и приобрести адаптированное жилье в рамках квоты граждан, нуждающихся в неотложной поддержке. По этой квоте наличие первоначального взноса является необязательным условием, процентная ставка — 7% годовых, — рассказали власти.

Отметим, что Стоимость 1 кв. м специализированного жилья будет определена после сдачи в эксплуатацию в 2025 году. Но в прошлом году базовая стоимость 1 кв. м соципотечного жилья составляла 88 тыс. рублей. На сегодняшний день техническая готовность дома составляет 11%, поэтому называть стоимость будущей квартиры преждевременно, отметили в пресс-службе ГЖФ .

В чем особенность специализированного жилья? Во-первых, при входе в здание дома установят двупольные двери, ширина открытых створок которых составит 1,2 м (вход станет шире), рассказали в ГЖФ. Во-вторых, в подъезде дома будут более просторные коридоры — шириной не менее 1,5 м с карманами для разъезда кресел-колясок. В-третьих, пороги входной двери и выходов на лоджию предусмотрены высотой не более 14 мм, в самих квартирах полы будут без перепадов высот. В ванной комнате будут установлены совмещенные санузлы, предусматривающие свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м. А также — встроенные шкафы площадью не менее 2 кв. м для хранения колясок и других средств реабилитации.

Больше всего будет реализовано однокомнатных квартир

Стоит добавить, что мэрия Казани планировала закупить восемь адаптированных квартир для людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели будет потрачено 56,7 миллиона рублей. Городские власти настаивали на том, чтобы жилье уже было с ремонтом, а сами квартиры соответствовали всем ГОСТам, которые разработаны для инвалидов.

В первую очередь власти хотели купить четыре однокомнатные, две двухкомнатные, одну трехкомнатной и одну четырехкомнатну квартиры. «Однушки» должны быть по 38 кв. м, «двушки» — по 54 кв. м, «трешка» — 70 кв. м, а четырехкомнатная квартира — 100 кв. метров.

Квартиры должны отвечать следующим характеристикам:

Расстояние от наружной стены до ограждения балкона, лоджии — не менее 1,4 м, высота ограждения в квартирах для инвалидов на кресле-коляске — от 1,15 до 1,2 м, с прозрачным заполнением части ограждения;

Ширина полотна входной двери в квартиру — не менее 0,9 м. Входные и балконные двери оснащены доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд;

Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, составляет не менее 16 кв. м;

Площадь общей комнаты (гостиной) — не менее 18 кв. м в одно-двух-трех-четырехкомнатных квартирах.

Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках должна составлять не менее 9 кв. м.

В мэрии подчеркнули, что квартиры должны быть свободными от любых прав и притязаний третьих лиц, не отчуждена, не заложена или арестована, а также не обременена рентой или залогом, а в отношении продавца не имеется каких-либо запретов или ограничений на распоряжение жилым помещением, в том числе задолженности по оплате налога на имущество, коммунальных платежей, электричества.

В Казани еще не было жилья, которое бы отвечало всем требованиям

В городской администрации отметили, что в Казани нет квартир, которые бы удовлетворяли требованиям людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому исполкому приходится закупать их отдельно. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Там добавили, что власти города сами не строят жилье, поэтому они проводят аукционы на приобретение квартир для маломобильных групп населения на свободном рынке жилья. В конце 2022 года Управлению жилищной политики Казани были выделены средства в размере 36 миллионов рублей на приобретение адаптированных жилых помещений для инвалидов, имеющих право на внеочередное предоставление квартир. Электронный аукцион, согласно протоколу подведения итогов в декабре прошлого года, был признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в закупке не подано ни одной заявки.

— Выделенные средства были возвращены в бюджет муниципального образования города Казани. В настоящее время на электронной площадке «ЕИС закупки» вновь проводится аукцион на приобретение исполкомом Казани восьми адаптированных жилых помещений стоимостью 56 миллионов рублей для людей с ОВЗ, являющихся внеочередниками. Подать заявку возможно до 14 сентября 2023 года, — заключили в администрации Казани.



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