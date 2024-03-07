Татарстан вошел в топ регионов, смотрящих хоккей

Фото: Динар Фатыхов

Самую большую аудиторию в этом сезоне собрал матч «Авангарда» и «Спартака» 8 февраля, в котором «красно-белые» и омичи забили на двоих восемь шайб (3:5).

Также на вершине рейтинга расположились:

«Ак-Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) 21 января (4:3 Б),

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 29 января (3:2),

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) 10 февраля (2:1),

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) 26 января (4:2).

Больше всего КХЛ смотрели зрители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан и Свердловской области, об этом сообщает пресс-служба «Кинопоиска».

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Олег Исаков