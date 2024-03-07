Аренда студии в Набережных Челнах на 20% дешевле, чем в Казани

Согласно подсчетам «Реального времени», средняя стоимость аренды квартиры-студии в Набережных Челнах составляет 21 083 рубля, что на 20% ниже цен в Казани. Эти данные были получены на основе объявлений на платформе «Авито». Наиболее распространенная цена за студию в Набережных Челнах составляет 20 000 рублей. Общий ценник на аренду варьируются от 10 до 50 тысяч рублей.

За самую низкую стоимость можно арендовать квартиру площадью 17 квадратных метров, расположенную в 4-м комплексе города. Эта цена не включает коммунальные услуги, а также требует залога в 70% от суммы аренды.

За самую дорогую квартиру в аренду в 52-м комплексе Автозаводского района просят 50 000 рублей. За эту цену предлагается студия площадью 28 «метров» на 15 этаже 16-этажного дома, однако коммунальные услуги входят в стоимость жилья. Основываясь на фотографиях, показанных в объявлениях, в обеих квартирах есть мебель и техника, необходимая для проживания.



Несмотря на то, что средняя стоимость аренды квартиры-студии в Набережных Челнах ниже, чем стоимость аренды «однушки» на 800 рублей, найти студию в городе сложнее, чем однокомнатную квартиру. На 47 предложений о сдаче в аренду студии приходится 142 объявления о сдаче полноценных однокомнатных апартаментов.

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Олег Исаков