В России начало расти количество корпоративных банкротств

За два месяца 2024 года в России увеличилось на 61% количество корпоративных банкротств по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В первые два месяца 2022 года в стране был введен мораторий на банкротства, однако ряд компаний смогли подстроиться под новые реалии и удержаться на плаву.

В 2023 году общий объем долгов российских компаний достиг 103 трлн рублей, а количество заявлений на признание компаний несостоятельными растет. В таких условиях недобросовестные организации получают возможность погашать лишь часть задолженности перед контрагентами.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 11 048 дел о банкротстве. Это почти на 19% больше показателя 2022 года, тогда было рассмотрено 9 333 дела.

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Разиль Самигуллин