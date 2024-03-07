В Татарстане выпуск компьютеров и оптических изделий вырос на 50,9%

В Татарстане в январе 2024 года вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Рост составил 50,9%. Об этом сообщает Татарстанстат.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказание услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Ранее сообщалось, что Россияне стали чаще покупать софт. В прошлом году на площадке Wildberries Цифровой продажи ключей, представляющих из себя цифровые коды для активации софта, выросли в 16 раз — до 5,5 тысячи единиц.

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Разиль Самигуллин