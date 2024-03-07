На 8 Марта женщинам Татарстана чаще всего дарят IРhone 14

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Международного женского дня «Реальное время» выяснило, какие подарки в этом году чаще всего заказывали на маркетплейсах. В лидерах оказались «фруктовые» гаджеты, а средний чек за год вырос в среднем в 1,5 раза. Подробнее — в материале «Реального времени».

Популярные смартфоны и не только

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «СберМегаМаркета», в денежном эквиваленте пользователи Татарстана за неделю до праздника предпочитают товары из категории «Смартфоны и аксессуары», как и годом ранее.

Самой популярной позицией стали смартфоны Apple — их в 2024 году покупали в 13 раз чаще, чем годом ранее. Далее востребованы умные колонки, интерес к которым у жителей региона вырос в 50 раз год к году, и товары из категории «Аудио- и видеотехника». На третьем месте — категория «Компьютерная техника» и ноутбуки.

По показателям продаж среди жителей Казани в лидерах в 2024 году оказались: категория «Смартфоны и аксессуары», здесь горожане чаще покупали наушники (почти в 20 раз), в категории «Аудио- и видеотехника» также отдавали предпочтение умным колонкам (рост в 69 раз), а в категории «Компьютерная техника» чаще покупали внутренний SSD-накопитель (динамика роста спроса — в 14 раз).

На KazanExpress в качестве подарков для девушек чаще всего также покупают смартфоны Apple — IРhone 14 plus на 128 Гб, а также умные колонки «Яндекс.Станции» и подарочные наборы косметики, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе платформы.

— В связи с приближающимся Женским днем на маркетплейсе Ozon в Татарстане и Казани к началу марта повышается спрос на традиционные варианты подарков. Больше всего продаж в штучном выражении совершают в категориях «Красота и здоровье» — рост на 16% к прошлому году, «Электроника» — на 37%, «Дом и сад» — на 39%, — отметили в пресс-службе Ozon в ответ на запрос «Реального времени».

По количеству проданных единиц самыми популярными подарками как в Татарстане, так и по всей России из года в год остаются посуда, домашний текстиль, средства для ухода за телом и волосами, телефоны и смарт-часы.

Самой популярной позицией в «МегаМаркете» стали смартфоны Apple — их в 2024 году покупали в 13 раз чаще, чем годом ранее. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным пресс-службы Lamoda, с конца февраля по начало марта одними из самых популярных подарков для женщин стали аксессуары: спрос на них вырос почти на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сюда вошли визитницы и кошельки, спрос на них вырос в 6 и 3 раза соответственно.



— Помимо этого, пользователи предпочитают заказывать в качестве подарка бижутерию: прирост в 2 раза показали бусы, цепи и чокеры. Также продолжается тренд на популяризацию заколок в образе: у пользователей Lamoda популярность набора заколок выросла в 3 раза, — рассказали «Реальному времени».

Товары из раздела «Дом» стали в 4 раза чаще выбирать в качестве презента на 8 Марта: приобретают декоративные блюда, шейкеры и наполнители для аромадиффузора. Также среди подарков фигурируют полотенца, подставки для украшений, штопоры и фоторамки — с ростом в 3 раза.

— Спрос на косметику вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Традиционно наборы показывают популярность перед праздниками, и в этом году они приросли на 60%. Самыми популярными стали наборы для ухода за кожей вокруг глаз, за волосами и для ухода за телом, — отметили в Lamoda.

В парфюмерии популярностью пользуются парфюмированные спреи для тела, спрос на которые вырос в 7 раз, и парфюмерные наборы, которые приросли в 2 раза. Хитом среди декоративной косметики стал «скульптор» (рост составил 30 раз), а среди уходовой — тоник и спрей для лица (прирост в 3 раза).

— Средний чек увеличился на 150% и составил 2 702 рубля, — отметили в пресс-службе KazanExpress. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цена праздника

— Средний чек жителей Татарстана в маркетплейсе «СберМегаМаркет» к 8 Марта увеличился вдвое. Сумма покупки в период праздника увеличилась на 115% и в 2024 году составила 2 872 рубля, — рассказали изданию «Реальное время» в пресс-службе «СберМегаМаркета».

На Ozon пик «закупок» подарков к 8 Марта мужчинами (по опыту прошлого года) приходится на период за 3 дня до или на следующий день после праздника.

Интенсивный рост в продажах Ozon в штучном выражении есть в категориях «Женская обувь» (на 93%) и «Ювелирные украшения» — на 67%, где средний чек вырос на 5% и 26%.

— Особенным спросом в этих категориях пользуются серебряные украшения и спортивная обувь. Средний чек в категориях «Красота и здоровье», «Электроника», «Дом и сад», по сравнению с прошлым годом, вырос на 10%, 2% и 20%, — рассказали в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе KazanExpress отметили, что средний чек бюджетных подарков составляет около 800 рублей.

— Значительных изменений по сравнению с прошлым годом нет. Ожидаем, что пик продаж на KazanExpress будет за 2 дня до праздника. По данным прошлого года, продажи в преддверии 8 Марта увеличились на 20%, — рассказали в KazanExpress.

— Средний чек увеличился на 150% и составил 2 702 рубля, — отметили в пресс-службе KazanExpress.

В Lamoda спрос на аксессуары вырос почти на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 4 800 рублей. На товары в разделе «Дом» спрос увеличился на 40%, а средний чек составил 1 100 рублей.

Самыми дорогостоящими подарками в преддверии праздника на Lamoda стали сумка Philipp Plein за 229 600 рублей, духи Clive Christian за 75 680 рублей и стайлер Dyson за 54 990 рублей.

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