Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 7,5%

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 7,5%. Соответствующее положение было утверждено правительством. Решение касается более чем 4 миллионов россиян, на что из бюджета выделят почти 37,5 млрд рублей. Рост на 7,5% ждет и пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан.

Социальные пенсии предназначены для людей, чей подтвержденный стаж работы недостаточен. Ранее сообщалось, что социальный фонд Татарстана в 2023 году назначил 10 534 страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не являлись пенсионерами.

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Разиль Самигуллин