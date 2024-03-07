В Татарстане выросла номинальная заработная плата

В 2023 году среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в Республике Татарстан составила 61 840,7 рубля. Это на 18,8% больше, чем в 2022 году.

За период с 2022 по 2023 год номинальная заработная плата выросла на 35%. Данные подсчитаны изданием «Реальное время» на основе информации, предоставленной Татарстанстатом.

Ранее сообщалось, что, согласно данным страховой компании «Ренессанс Жизнь» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», треть жителей Казани рассчитывают получать через год заработную плату в размере от 100 000 до 200 000 рублей, а еще 18% хотели бы зарабатывать более 200 000 рублей.

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Разиль Самигуллин