Выдачи ипотеки в России упали до минимума за четыре года

В период с января по февраль 2024 года банки России одобрили ипотечных кредитов на общую сумму 598,4 млрд рублей. Это меньше, чем выдачи за аналогичный период 2020 года (498,5 млрд рублей).

Падение происходит из-за ужесточения Центробанком правил выдачи жилищных кредитов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов в России выросли доли возрастных групп, превышающих 40 лет. Наибольший рост показала категория заемщиков от 40 до 50 лет — их доля составила 26,2%, увеличившись на 2,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Разиль Самигуллин