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Для 60% жителей Татарстана парк рядом с домом важнее прибавки к зарплате

11:32, 07.03.2024 1

По данным исследования агентства «ПромРейтинг», более половины жителей Республики Татарстан считают, что парк рядом с домом — это более важное условие комфортной жизни, чем прибавка к заработной плате.

За последние десять лет в Республике Татарстан было создано и обновлено множество парков, скверов и набережных. Первые годы их создания сопровождались критикой со стороны населения, однако специалисты агентства «ПромРейтинг» вернулись к исследованию этой темы только тогда, когда впечатления от новых общественных пространств у жителей стали полноценными.

Ранее сообщалось, что треть жителей Казани рассчитывают получать через год заработную плату в размере от 100 000 до 200 000 рублей, а еще 18% хотели бы зарабатывать более 200 000 рублей.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:49
    Вот странное сравнение. А почему не спросили что важнее - дети в безопасности или зарплата? Или кислород без норм или зарплата.
    Зарплату платит работодатель, парки создает государство на НФДЛ с зарплаты.
    Больше зарплата - больше парков.
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