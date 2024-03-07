Для 60% жителей Татарстана парк рядом с домом важнее прибавки к зарплате

По данным исследования агентства «ПромРейтинг», более половины жителей Республики Татарстан считают, что парк рядом с домом — это более важное условие комфортной жизни, чем прибавка к заработной плате.

За последние десять лет в Республике Татарстан было создано и обновлено множество парков, скверов и набережных. Первые годы их создания сопровождались критикой со стороны населения, однако специалисты агентства «ПромРейтинг» вернулись к исследованию этой темы только тогда, когда впечатления от новых общественных пространств у жителей стали полноценными.

Ранее сообщалось, что треть жителей Казани рассчитывают получать через год заработную плату в размере от 100 000 до 200 000 рублей, а еще 18% хотели бы зарабатывать более 200 000 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин