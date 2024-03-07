Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Казани составляет 39 096 рублей

«Реальное время» подсчитало, что средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Казани на основе объявлений на платформе «Авито» составляет 39 096 рублей.

Наиболее распространенная цена за «двушку» — 35 000 рублей. Общий ценник на аренду двухкомнатных квартир варьируется от 15 000 до 150 000 рублей.



За минимальную стоимость можно арендовать квартиру площадью 50 квадратных метров, расположенную в Авиастроительном районе Казани. При этом в цену не включены жилищно-коммунальные услуги, а также потребуется заплатить комиссию в размере 100% от суммы аренды.



Самая высокая стоимость месячной аренды жилья — 150 000 рублей за апартаменты с видом на казанскую «Чашу». Квартира площадью 100 квадратных метров располагается на последнем этаже 16-этажного дома. В эту цену также не включены коммунальные платежи. На фотографиях в объявлениях видно, что в обеих квартирах есть мебель и техника, необходимые для проживания.



Стоит отметить, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Казани выше цен однокомнатных квартир на 14 000 рублей.

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Олег Исаков