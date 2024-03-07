Доходы жителей Татарстана выросли на 9,6–10% за 2022–2023 годы

По данным Татарстанстата, в период с января по декабрь 2023 года реальные денежные доходы жителей республики выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Реальные располагаемые денежные доходы за тот же период выросли на 10%.

Интернет-издание «Реальное время» подсчитало на основе данных Татарстанстата, что за 2022—2023 годы реальные денежные доходы выросли на 11,9%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 12,2%.

Ранее сообщалось, что среднестатистический россиянин называет сбережениями 499 218 рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2013 году. Медианное значение за это время выросло со 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин