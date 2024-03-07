Крупных продавцов обяжут принимать оплату через СБП уже в 2024 году

Крупных продавцов обяжут принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП) уже с 1 октября 2024 года, а возможность оплаты цифровыми рублями появится у них с 1 октября 2026 года. Проект соответствующих поправок в закон о защите прав потребителей подготовил и предложил Центробанк.

Обязанность сначала затронет продавцов с выручкой за предшествующий календарный год более 30 млн рублей. С 1 октября 2025 года принимать оплату по СБП должны будут также торгово-сервисные предприятия с выручкой более 20 млн рублей, а с 1 октября 2027 года им нужно будет обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями.

Освобождаются от этой обязанности торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей. В пояснительной записке к проекту сообщается, что его цель — содействие развитию конкуренции, повышение качества и доступности платежных услуг, а также масштабирование проведения расчетов цифровыми рублями. Кроме того, отмечается, что эквайринговые комиссии для торговых предприятий в СБП и на платформе цифрового рубля существенно ниже среднего уровня, и принятие закона позволит торгово-сервисным предприятиям сократить издержки на платежные услуги.

Это лишь один из возможных вариантов подачи новости. Стоит отметить, что новости на интернет-ресурсах могут существенно различаться по форме и стилю в зависимости от редакционной политики и целевой аудитории издания.

Ранее сообщалось, что свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей было совершено через Систему быстрых платежей за 2023 год. Треть из них пришлась на IV квартал. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в 2 раза.

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Разиль Самигуллин