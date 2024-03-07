Инспекторы главного управления МЧС по Татарстану провели рейд по акватории Волги

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан провели профилактический рейд по акватории Волги вместе с сотрудниками Управления Гостехнадзора по РТ. Цель — выявление нарушений правил безопасного поведения на воде, а также привлечение к ответственности рыбаков, которые пользуются снегоходами, не имея разрешительных документов.

С приходом весны и теплых дней солнце начинает подтачивать ледовый панцирь на водоемах. В результате на реках появляется все больше промоин. Правоту этих слов подтвердили замеры толщины льда, которые инспекторы Центра ГИМС провели на льду Волги у элеватора. Главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов отметил, что лед постепенно теряет свою прочность и быстро разрушается в местах с активным течением.

А в минувшие выходные уже были зарегистрированы первые происшествия на воде. В районе Камского Устья в снежной каше застрял мужчина на снегоходе, а около н. п. Старое Победилово в Казани двое мужчин успели соскочить со снегохода, который ушел на дно реки.

Сегодня инспекторы проводят плановый рейд, цель которого — мониторинг состояния льда и проведение профилактических работ с рыбаками, лыжниками, пешеходами и водителями снегоходов. Юрий Венедиктов призвал любителей активного отдыха на льду завершить сезон.

В ходе рейда нарушителей не выявили. Инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками о правилах безопасного поведения на льду и о том, что опасно оставаться на льду в темное время суток. Сотрудники МЧС также раздавали рыбакам памятки с правилами безопасного поведения на воде и на льду.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует при выходе на лед на снегоходах пользоваться проложенными маршрутами, а при переходе водного объекта по льду на лыжах — проложенной лыжней.

Ранее сообщалось, что в Верхнеуслонском районе Татарстана временно прекратила работу ледовая переправа через Волгу между поселком Аракчино и селом Верхний Услон из-за неблагоприятных погодных условий.

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Разиль Самигуллин