Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России
Фигуристка Камила Валиева исключена из состава сборной России. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Данное решение последовало после дисквалификации спортсменки.
Ранее сообщалось, что верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS о дисквалификации Камилы Валиевой.
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