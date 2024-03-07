На капитальный ремонт пожарных гидрантов и очистку колодцев в Казани выделят 10,3 млн рублей

На капитальный ремонт пожарных гидрантов и очистку колодцев в Казани выделят 10,3 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2024 года.

Подрядчик обязуется выполнить работы по установке пожарных гидрантов, сборке листовой конструкции, установке патрубка и его переходов. Также в контракте указаны прочие работы, в которые входят водоотлив из котлована, отчистка колодцев от грязи и т.д.

Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют канализационный коллектор на Ямашева за 23,3 млн рублей. Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора пройдет на пересечении улиц Ямашева и Короленко в Казани.

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Разиль Самигуллин