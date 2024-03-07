Чаще всего к 8 марта девушкам дарят iPhone, умные колонки и ноутбуки

Чаще всего на Международный женский день девушкам в Татарстане дарят телефоны марки Apple, также с каждым годом растет спрос на умные колонки, третью строчку по популярности занимают ноутбуки. Об этом изданию «Реальное время» рассказали в пресс-службах KazanExpress и «МегаМаркет».

На женский праздник в среднем количество покупок смартфонов Apple выросло в 13 раз по сравнению с прошлым годом. Следом по популярности идут товары из категории «Аудио-, видеотехника», в рамках которой покупатели зачастую приобретают умные колонки. Спрос на данный продукт вырос в 50 раз. На третьем месте по полярности оказалась покупка ноутбука.

Ранее сообщалось, что за последний месяц число вакансий для «праздничных» специалистов выросло на 80%. В сравнении с февралем прошлого года количество временных предложений о работе увеличилось на 53%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин