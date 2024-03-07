В Казани СК просит ареста для экс-чиновника Хабаровска, перевозившего 9 кг тротил-гексогена

Фото: Максим Платонов

Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит вопрос о мере пресечения для 64-летнего Владимира Фетисова, в багаже которого 5 марта были обнаружены 6 зарядов взрывчатой смеси тротил-гексогена общим весом 2,4 кг. После разбора в салоне авто под сиденьями нашли еще 16 зарядов со взрывчаткой на 6,4 кг. Ходатайство Следкома на его арест вместе с материалами дела уже передано судье Сергею Аптулину, передает журналист «Реального времени».

5 марта за полчаса до полуночи Фетисова на иномарке «Форд» с московскими номерами остановили под Казанью, на посту «Малиновка» трассы Москва — Уфа. При досмотре в его личных вещах обнаружили шесть изготовленных промышленным способом цилиндров со взрывчаткой. Объяснить их происхождение задержанный пенсионер не смог.

Фетисов направлялся из Москвы в Хабаровский край. Согласно открытым источникам, ранее он занимал пост замначальника отдела в управлении по внутренней политике правительства Хабаровского края. Позднее был уволен, но через суд в 2022 году смог восстановиться в должности. Однако вскоре ушел на пенсию.

Расследование уголовного дела поручено сотрудникам 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. В незаконном обороте взрывчатых веществ подозревают Фетисова и пока не установленных лиц.

P.S.: Ходатайство следствия суд рассмотрел в закрытом режиме и арестовал Фетисова на два месяца. После избрания меры пресечения в МВД Татарстана официально подтвердили факт задержания предполагаемого перевозчика.