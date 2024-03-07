Производство лекарственных средств и материалов в Татарстане выросло в 2,4 раза

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в Татарстане по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года выросло в 2,4 раза. Об этом сообщает Татарстанстат.

Также положительную динамику показал энергетический сектор — (+)11,6%. Генерация электроэнергии выросла по сравнению с январем 2023 года на (+)17,8%, выработка пара и горячей воды увеличилась на (+)1,9%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в январе 2024 года вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Рост составил 50,9%.

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Разиль Самигуллин