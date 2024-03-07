За аренду студии в Казани в среднем просят 24,5 тысячи рублей в месяц

В среднем за аренду студии в Казани просят 24 488 рублей, подсчитало «Реальное время» на основе всех объявлений, размещенных на «Авито». Медианное значение — 22 тысячи рублей, а чаще всего встречаются студии за 20 тысяч ежемесячно.

Диапазон цен на аренду студий варьируется от 12 до 70 тысяч рублей. За минимальную стоимость предлагают квартиру в 20 квадратных метров на улице Гудованцева в Московском районе города. Судя по представленным фотографиям, квартира оборудована всем необходимым для проживания. За 70 тысяч предлагают студию в 33 «квадрата» возле Metro на Вахитова. ЖКУ предлагают оплачивать отдельно, квартира также оборудована всем необходимым.

Аренда студии в городе выходит немногим дешевле полноценной «однушки». За них в среднем просят 25 тысяч рублей. При этом количество предложений у однокомнатных квартир заметно превосходит количество студий. Последних на «Авито» размещено 140.

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Артем Гафаров