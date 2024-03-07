Детский сад на 260 мест начали строить в Казани

В столице Татарстана к началу учебного года планируют открыть три новых детских сада. Один из них, на 260 воспитанников, появится в Советском районе, во дворе жилого комплекса «Яратам» на улице Бухарской. Строительство уже началось.

Впервые при разработке дизайн-проекта дошкольного учреждения учитывалось оформление фасадов самого жилого комплекса. Для воспитанников обустроят 14 детских и две физкультурно-спортивные площадки.

Площадь двухэтажного здания составит более 9 000 квадратных метров. Почти 3 000 из них займут постройки. Территорию озеленят на площади почти 3 000 квадратных метров, а площадь дорожного покрытия составит около 2 600 квадратных метров. Рядом со строящимся детским садом находится жилой массив Дальний. Поблизости, на улице Родины, в этом году планируют построить школу на 1 224 места.

Ранее сообщалось, что по поручению мэра Казани Ильсура Метшина разрабатывают проект школы на 2 500 мест. Сейчас специалисты изучают варианты организации пространства внутри здания и размещения такого типа школ.

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Разиль Самигуллин