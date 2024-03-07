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В Танковом училище произошёл пожар

12:10, 07.03.2024

На Оренбургском тракте. В Танковом училище произошёл пожар. Полная информация на данный момент уточняется.

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Новость дополняется.

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