Аналитики составили список того, что женщины хотят получить в подарок на 8 марта

Аналитики «Авито» провели опрос среди 10 000 мужчин, что они собираются дарить на 8 Марта, и среди женщин — что они хотели бы получить в этот праздник. Оказалось, что 67% мужчин планируют в качестве подарка вручить цветы. В основном они будут выбирать букеты из разных сортов цветов (31%). На втором и третьем месте по популярности — монобукеты из роз (30%) и тюльпанов (24%).

Большинство (50%) опрошенных мужчин собираются делать подарки на 8 Марта только близким женщинам — маме, девушке или жене, дочери. Среди опрошенных женщин 46% хотели бы получить цветы. Косметике и парфюмерии обрадуются 32%, а ювелирным изделиям — 40%. Подарочный сертификат с радостью примут 31% опрошенных женщин, а сладости — 20%.

Примечательно и то, что респонденты по-разному ответили на вопрос о том, что для них 8 Марта. 61% мужчин сказали, что это «День всех женщин», а среди женщин самым популярным (41%) оказался ответ «День весны и красоты».

Ранее сообщалось, что средний чек жителей Татарстана в маркетплейсах к 8 Марта увеличился вдвое. Сумма покупки в период праздника увеличилась на 115% и в 2024 году составила 2 872 рубля.

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Разиль Самигуллин