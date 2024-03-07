Татарстан получил «Ключ к Городу молодежи мира» на Всемирном фестивале молодежи

Татарстан получил «Ключ к Городу молодежи мира» на Всемирном фестивале молодежи. В список лучших попали регионы, которые активно проявили себя на ВФМ-2024. А именно Татарстан, Нижний Новгород, Москва, Ямал, Приморье. Церемония вручения премии «Ключ к Городу молодежи мира» состоялась на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

— Республика Татарстан активно участвовала в подготовке Всемирного фестиваля молодежи. Ресурсный центр добровольчества стал одним из центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ 2024 года, одержав победу во Всероссийском конкурсе. Татарстан входит в топ лучших центров по количеству поданных заявок на позицию волонтера. Казань — один из пяти городов, застроивших павильон на территории фестиваля, — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Павильон столицы Татарстана представил презентационные активности и арт-площадки для знакомства с Казанью. Также на площадке были представлены культурные вечера, концертные программы, мастер-классы и другие интерактивы. Также Татарстан совместно с Томской областью вели культурное шефство над делегацией из Казахстана.

Для делегации Татарстана была разработана и отшита уникальная форма, отражающая национальный колорит региона. Министр подчеркнул, что в проекте «Арт.Молодость» делегация Татарстана тоже представила республику достойно. Были представлены региональные бренды и предметы экспозиции для участия в выставке и ярмарке.

Ранее сообщалось, что школьники Татарстана примут участие в детской программе Всемирного фестиваля молодежи. На нем будет реализована специальная детская программа «Начнем будущее вместе».

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Разиль Самигуллин