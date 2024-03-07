Счетная палата выявила в 2023 году нарушения на 2,1 трлн рублей

Счетная палата подготовила отчет о нарушениях, которые обнаружила в прошлом году. Сумма нарушений составила 2,1 трлн рублей. Большая часть из них касалась вопросов бухучета при распоряжении бюджетами и оформлении субсидий и грантов, а также государственных закупок, которые привели к потерям на сумму около 176,3 млрд рублей.

Вернуть в бюджет удалось только 26 млрд рублей. Аудиторы отмечают, что в целом система госзакупок стала более эффективной. В частности, благодаря работе СП были снижены риски утраты собственности и средств бюджетов, а также нецелевого использования средств.

В отчете указано, что нарушения не связаны с хищениями. Среди основных причин — недостатки в работе органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и отсутствие должного взаимодействия между ними и СП. Ранее сообщалось, что казанские чиновники в 2023 году допустили нарушения финансово-бюджетного законодательства на 3,8 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин