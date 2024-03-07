Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Данный запрет сохраняется в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые не дают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Для жителей, чей валютный фонд или вклад был открыт раньше 9 марта 2022 года, сохраняются ограничения на снятие валют в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Получаемая сумма не должна быть менее суммы рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Услуга взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов для банков продлен на шесть месяцев. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не должна быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка.

Юрлицам выдача иностранной валюты, а именно в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах не производится до 9 сентября 2024 года. При этом по другим валютам ограничений нет. Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.

На другие валюты ограничений нет, однако они должны соответствовать операционным требованиям законодательства Российской Федерации. Ранее сообщалось, что Банк России утвердил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025—2026 годов.

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Разиль Самигуллин