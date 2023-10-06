Итоги дня: Путин о гордости за Казань, нобелевка «за борьбу против угнетения женщин», рост числа банкротств
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 6 октября:
- В Москве прошли переговоры президентов России и Узбекистана — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Российский лидер обратил внимание, что отношения между странами развиваются и носят союзнический характер. За 2022 год товарооборот вырос на 26%, а за 7 месяцев 2023-го — более чем 14%.
- На встрече Владимир Путин упомянул поездку Шавката Мирзиёева в столицу Татарстана: «Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Я знаю, что это была не просто ознакомительная, но и деловая поездка, деловая часть вашего визита. Татарстан может многое предложить», — сказал он.
- Казанские предприятия начали готовить коммунальную технику к зиме. «Горводзеленхоз» собирается арендовать КАМАЗы, грейдеры и погрузчики — вместе с частными водителями стоимость контракта оценивается в 100 млн рублей. У МУП «Городское благоустройство» к уборке снега готово 65% техники.
- После высказывания Владимира Путина о ядерном оружии на «Валдае», председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что это не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.
- Правительство России утвердило дополнительные системные меры для стабилизации на внутреннем топливном рынке. Решено внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и сдержать рост оптовых биржевых цен.
- В Татарстане задержали троих парней, подозреваемых в поджоге оборудования на Куйбышевской железной дороге. Они рассказали, что совершили его по заданию человека, связавшегося с ними в Telegram и пообещавшего заплатить по 5 тысяч рублей каждому.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Они обсудили проект строительства Федерального центра триатлона в Альметьевске и популяризацию физкультуры и спорта.
- В Госдуму внесли законопроект о запрете приближаться к человеку на определенное расстояние по решению суда. Авторы напомнили о решении суда Казани, обязавшего нарушителя прекратить любого рода преследование женщины, но указавшего на невозможность установить запрет приближаться к ней из-за отсутствия оснований законодательстве.
- Правительство Татарстана и хокимият Сурхандарьинской области Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, сельскохозяйственной и молодежной сферах. Онни смогут разрабатывать и принимать программы или планы мероприятий, способствующих развитию дружественных и партнерских отношений.
- Минтранс России опроверг информацию о подорожании такси в некоторых регионах до 44%. По данным ведомства, в большинстве субъектов ценник не изменился, а в отдельных увеличился лишь на 1-5%.
- Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала вице-президент правозащитной организации Наргес Мохаммади. Награда присуждена «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». В настоящее время она находится в иранской тюрьме.
- В Татарстане растет число банкротств. За январь-сентябрь 2023 года открыто 200 процедур конкурсного производства — на 12,4% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Количество судебных банкротств граждан за этот период выросло на 10,6%, до 6 345, а внесудебных — в два раза, до 142.
- В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования, фармацевтике и такси. Предлагается также ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.
- В Татарстане эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильна, заверили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Заболеваемость ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 15,4%.
- В России разработали законопроект, предусматривающий штрафы до 20 млн рублей за утечку биометрических персональных данных. При повторном нарушении их размер будет варьироваться от 0,1% до 3% годовой выручки.
- В России зарегистрировали аналог датского средства «Оземпик» от диабета — «Семавик». Препараты с содержанием семаглутида, в том числе и этот, считаются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов.
Ключевые события 590-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Госдуме предложили рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки «Вклад в Победу». Она предполагается перечисление 2% ежемесячного дохода ряда госслужащих в фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.
- С 29 сентября по 6 октября российские войска нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных БПЛА Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.
- На Купянском направлении отражены четыре контратаки подразделений ВСУ. Поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад украинских войск. ВСУ потеряли свыше 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.
- На Краснолиманском направлении ВСУ силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у н.п. Ямполовка, Червоная Диброва и Кузьмино. Российскими военными отражено 17 атак. ВСУ потеряли более 430 военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.
- На Донецком направлении ВСУ потеряли более 1745 военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град». На Южно-Донецком за неделю отражено 11 украинских атак.
- На Запорожском направлении российскими войсками заняты более выгодные рубежи и позиции. Также отражены две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ.
- На Херсонском направлении ВСУ безуспешно пытались захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. Они потеряли до 235 военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей. Уничтожено пять украинских складов с боеприпасами, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.
- Всего с начала спецоперации уничтожено: 486 украинских самолетов, 250 вертолетов, 7 572 беспилотника, 440 ЗРК, 1 161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 666 орудий полевой артиллерии и минометов и 13 850 единиц автомобильной техники.
- Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота подняли в воздух из-за приближения самолета базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВМС США к государственной границе. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет сменил курс и улетел в другом направлении.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым