В Татарстане задержали троих парней, подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

В Татарстане правоохранительные органы задержали троих парней, подозреваемых в поджоге оборудования на Куйбышевской железнодорожной дороге. Об этом «Реальному времени» сообщили источники.

Трое жителей Бугульмы, одному из которых недавно исполнилось 16 лет, были задержаны еще вчера. На допросе они рассказали, что поджог был устроен по заданию человека, который связался с ними в мессенджере Telegram.

По данным telegram-канала Baza, им удалось поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции в Бугульме. Утверждается, что за каждый сгоревший шкаф им обещали заплатить по 5 тысяч рублей каждому.

Однако, как рассказал источник «Реального времени», они подожгли не релейный шкаф, а техническое устройство для автоматического подсчета вагонов.



Так, на 20-летнего Аделя, 21-летнего Артура и 16-летнего Илью возбуждены дела по статье «Террористический акт». За попытку незаконно подзаработать им светит до 20 лет лишения свободы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, спецслужбы фиксируют в Татарстане значительный рост попыток совершения противоправных акций, организованных украинскими спецслужбами.



— Украинские националисты под видом сотрудников российских правоохранительных органов и банков осуществляют звонки жителям республики, в ходе которых оказывают психологическое воздействие для вовлечения в преступную деятельность: поджоги военкоматов, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, — говорится в официальном сообщении силового ведомства.

В УФСБ напомнили — совершение указанных преступлений может быть квалифицировано как теракт, за который предусмотрена ответственность до 20 лет лишения свободы.



Также руководство управления обратилось к татарстанцам с призывом:

«Управление ФСБ России по Республике Татарстан призывает жителей региона не поддаваться на провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, а также сообщать в правоохранительные органы о подобного рода звонках».



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Ирина Плотникова, Максим Кокунин