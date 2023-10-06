В Госдуме предложили госслужащим переводить 2% дохода на нужды спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки «Вклад в Победу». Согласно ее задумке, она позволит перечислять 2% ежемесячного дохода ряда госслужащих в фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников спецоперации.

Соответствующую идею автор инициативы озвучила в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет RT. Она считает, что государственные служащие должны быть в авангарде патриотического движения.

Речь в письме идет о том, чтобы перечислять в фонд малую часть ежемесячного дохода как депутатов Госдумы, так и депутатов регионального и муниципального уровней, госслужащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций. Еще предлагается рекомендовать участие в благотворительной подписке тем госслужащим, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трех прожиточных минимумов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Айрат Назипов