Кремль: отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний не означает, что Россия будет их проводить

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе встречи с руководителями международных информагентств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения Москвы проводить их. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Здесь президент же что имел ввиду — он прежде всего имел ввиду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать чего и заявил Володин. То есть это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний, — сказал Песков.

Вчера глава государства Владимир Путин сообщил, что Россия может отозвать Договор о запрете ядерных испытаний, тем самым поступив зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали соответствующий документ. Вместе с этим российский лидер рассказал, что в стране фактически закончены работы над ракетами «Сармат», а также проведены последние испытания «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой.



Уже сегодня председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании Совета Госдумы поднимется вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

— Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений, — сказал он.

Он также напомнил, что Договор о запрете на испытания ядерного оружия в свое время подписали и Россия, и США, но ратифицировала его только Россия.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин