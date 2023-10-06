Число внесудебных банкротств граждан в Татарстане подскочило в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За январь — сентябрь 2023 года в Татарстане зарегистрировали 142 сообщения МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Это в два раза (+105,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Федресурса».

По количеству новых процедур внесудебного банкротства граждан Татарстан по итогам января — сентября занял 19-е место в России. В топ-5 по их числу вошли Челябинская область (474), Омская область (410), Краснодарский край (360), Свердловская область (291) и Оренбургская область (287).

Количество внесудебных банкротств граждан выросло в большинстве регионов России. Исключение — Магаданская область (-33,3%), Ненецкий автономный округ (-33,3%), Тыва (-29%), Астраханская область (-28,6%), Сахалинская область (-5,9%) и Рязанская область (-4%).

По темпу роста числа внесудебных банкротств Татарстан по итогам января — сентября 2023 года опередили Чечня (+416,7%), Костромская область (+405,6%), Крым (+345,5%), Дагестан (+233,3%), Ингушетия (+200%), Еврейская АО (+166,7%), Саратовская область (+160%), Воронежская область (+149,2%), Томская область (+145,7%), Удмуртия (+145,2%), Тюменская область (+141,5%), Камчатский край (+141,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (+140%), Ставропольский край и Марий Эл (+137%), а также Вологодская область (+131,5%), Карелия (+131,3%), Тверская область (+127,3%), Тамбовская область (+117,6%), Краснодарский край (+114,3%), Кировская область (+110,6%) и Карачаево-Черкессия (+110%).

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В целом в России за январь — сентябрь 2023 года возбудили 7 964 процедуры внесудебного банкротства граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 69,5%.

В Татарстане увеличилось и количество судебных банкротств граждан — на 10,6% по сравнению с январем — сентябрем 2022 года. По их числу — 6 345 — республика заняла 11-е место среди регионов России.

Напомним, в первом полугодии 2023 года в Татарстане возбудили 86 процедур внесудебного банкротства граждан. Их количество оказалось в 2,3 раза больше, чем в январе — июне прошлого года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина