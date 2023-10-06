Татарстан и Сурхандарьинская область Узбекистана подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство Татарстана и хокимият Сурхандарьинской области Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, сельскохозяйственной и молодежной сферах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Стороны соглашения в рамках своей компетенции, принимая во внимание состояние и перспективы развития, взаимодействуют по следующим направлениям:

оказание содействия хозяйствующим субъектам, зарегистрированным на территории Татарстана и Сурхандарьинской области, в установлении взаимовыгодных экономических связей;

рассмотрение возможности приобретения хозяйствующими субъектами продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;

оказание содействия участию молодежи в мероприятиях, реализуемых сторонами;

способствование развитию дружественных и партнерских отношений между молодежными организациями и учреждениями молодежной политики;

развитие сотрудничества по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Стороны в соответствии с законодательствами обеих стран могут разрабатывать и принимать программы или планы мероприятий, направленных на реализацию этого соглашения, а также создавать совместные комиссии и рабочие группы для координации деятельности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, вчера в Казань прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Татарстан — это первый регион, который он посетил в рамках своего официального визита в Россию. За день Мирзиёев успел осмотреть выставку промышленного потенциала республики, а также вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым подвести итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Кроме того, главы республик обсудили и совместные проекты.

Напомним, по итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 миллионов. По итогам первого полугодия этого года он вырос почти на треть.

Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо было в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.



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Максим Кокунин