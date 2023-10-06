В Татарстане выросло число судебных банкротств граждан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь-сентябрь 2023 года зарегистрировали 6 345 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 10,6%, следует из данных «Федресурса».



По количеству новых судебных банкротств граждан Татарстан в топ-10 не вошел — республика заняла 11-е место среди регионов России. Лидируют Московская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан, Самарская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Челябинская и Новосибирская область.

Увеличение числа судебных банкротств граждан зарегистрировали в большинстве регионов России. Исключения — Ивановская область, где их количество по сравнению с январем-сентябрем 2022 года упало на 9,5%, до 1 780.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в России за девять месяцев 2023 года зарегистрировали 249 911 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении граждан и ИП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 28,8%.

За январь-сентябрь 2023 года в Татарстане выросло и количество новых корпоративных банкротств — на 12,4%, до 200. По их количеству республика заняла 4-е место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, в первом полугодии 2023 года число судебных банкротств граждан выросло в Татарстане на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период в республике зарегистрировали 4 091 сообщение о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и ИП. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина