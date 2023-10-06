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Минтранс России: в большинстве регионов стоимость услуг такси не выросла

11:36, 06.10.2023
Минтранс России: в большинстве регионов стоимость услуг такси не выросла
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство транспорта России заявило, что в большинстве регионов страны стоимость услуг такси не выросла. Об этом сообщает ТАСС.

— В некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от 1 до 5%), что является следствием начала учебного года и возвращением населения из отпусков, — рассказали в российском Минтрансе.

Ведомство вместе с региональными властями и Федеральной антимонопольной службой проанализирует ситуацию с ценами на такси в некоторых регионах.

Напомним, в Казани такси за год подорожало более чем на треть. В августе 2023 года средняя стоимость поездки составила 28,37 рубля за 1 км пути.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как рассказала глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, в следующем году тарифы в российском такси увеличатся еще на 7—10%. Среди причин она назвала подорожание автомобилей и их техобслуживания, а также повышение цен на бензин и страхование. Кроме того, проблемой стала нехватка водителей.

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Максим Кокунин
БизнесОбществоТранспортУслугиВласть
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