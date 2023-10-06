В Госдуме обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании Совета Госдумы поднимется вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

— Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений, — подчеркнул Володин.

По его словам, решение будет соответствовать национальным интересам нашего государства «и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор».

Председатель Госдумы напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», уже поднял вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

— Это вопрос депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно, — сказал Путин.

Он также напомнил, что Договор о запрете на испытания ядерного оружия в свое время подписали и Россия, и США, но ратифицировала его только Россия.



Вчера российский лидер также объяснил, что сейчас существуют только две причины применения ядерного оружия Россией: ядерный удар по российской территории и неядерная военная угроза прекращения существования страны.



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Илина Хакимова